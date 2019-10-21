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РИА Новости

Определены направления доработки проекта бюджета России на 2020-2022 годы

15:37 21.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Комитет по бюджету и налогам утвердил за основу проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы, в котором содержатся рекомендации правительству по подготовке поправок ко второму чтению.
В рамках этих поправок кабмину предлагается подготовить предложения по стимулированию реализации инвестпроектов в регионах, в том числе за счет снижения долговой нагрузки в части выполнения обязательств по погашению задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам.
При этом должно учитываться обеспечение субъектом РФ по итогам 2019 года роста налоговых и неналоговых доходов его консолидированного бюджета по отношению к 2017 году не ниже уровня накопленной за 2018-2029 годы инфляции. Причем кабмин должен установить порядок расчета налоговых и неналоговых доходов для данных целей.
Глава бюджетного комитета Андрей Макаров напомнил коллегам, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал при обсуждении вопроса об инвестировании средств ФНБ, после того как его объем достигнет 7% ВВП, рассматривать не только федеральные, но и региональные проекты.
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А первый вице-премьер РФ – министр финансов Антон Силуанов в связи этим предложением спикера Госдумы предложил стимулировать регионы к инвестиционной деятельности за счет снижения нагрузки, связанной с бюджетными кредитами, задолженностью по бюджетным кредитам, продолжил депутат. "Вопрос очень непростой, разные подходы, наверное, нам еще предстоит обсуждать. Поэтому здесь предлагается именно вот в этой общей форме", - пояснил Макаров.
Кроме того, в рамках поправок ко второму чтению правительству предлагается обеспечить между субъектами РФ распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, субсидий (за исключением распределяемых на конкурсной основе), субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющим целевое назначение, за исключением предоставляемых из резервных фондов президента и правительства, распределяемых на конкурсной основе, объемы которых обусловлены поступлением доходов федерального бюджета. "У нас целый ряд определяется трансфертов теми объемами, которые в бюджет только придут. Поэтому мы не знаем этого объема, он выделяется по ходу исполнения (бюджета)", - заметил Макаров.
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