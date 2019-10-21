Житель Ингушетии ранил из травматического пистолета четырех человек

НАЛЬЧИК, 21 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, ранил из травматического пистолета четырех человек, приехавших забрать долг у его брата, сообщает региональное МВД.

По данным министерства, в дежурную часть МО МВД России "Сунженский" поступило сообщение, что в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями поступили трое жителей Малгобекского района в возрасте от 32 лет до 41 года, а также 61-летняя жительница селения Троицкое. Женщина была госпитализирована, а трое мужчин после оказания медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение.

"Сотрудниками полиции установлено, что ранения гражданами получены в селении Троицкое, куда они приехали с 37-летней жительницей Магаса с требованием о возвращении денежных средств, которые ей задолжал местный житель. В ходе внезапно возникшей ссоры ранее судимым 38-летним братом должника произведены выстрелы из травматического пистолета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска от стрелявшего принята явка с повинной. Мужчина также выдал оружие, на которое у него не было разрешения, и восемь патронов к нему.