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РИА Новости

Житель Ингушетии ранил из травматического пистолета четырех человек

15:36 21.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 21 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, ранил из травматического пистолета четырех человек, приехавших забрать долг у его брата, сообщает региональное МВД.
По данным министерства, в дежурную часть МО МВД России "Сунженский" поступило сообщение, что в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями поступили трое жителей Малгобекского района в возрасте от 32 лет до 41 года, а также 61-летняя жительница селения Троицкое. Женщина была госпитализирована, а трое мужчин после оказания медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение.
"Сотрудниками полиции установлено, что ранения гражданами получены в селении Троицкое, куда они приехали с 37-летней жительницей Магаса с требованием о возвращении денежных средств, которые ей задолжал местный житель. В ходе внезапно возникшей ссоры ранее судимым 38-летним братом должника произведены выстрелы из травматического пистолета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска от стрелявшего принята явка с повинной. Мужчина также выдал оружие, на которое у него не было разрешения, и восемь патронов к нему.
"Установлено, что в момент конфликта он находился в состоянии наркотического опьянения, что подтверждается результатами медицинского исследования. В отношении гражданина составлен административный материал. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям каждого участника конфликта", - уточняет МВД.
Полиция
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МВД РФИнгушетияНальчикПроисшествия
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