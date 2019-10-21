В Крыму нетрезвый сосед изнасиловал семилетнюю девочку

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Житель Крыма, обвиняемый в изнасиловании семилетней девочки, взят под стражу, сообщает региональное управление СК РФ.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Нижнегорского района, подозреваемого в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Следователям установлено, что вечером девочка вместе с младшим братом гуляла на улице в одном из населенных пунктов Нижнегорского района.

"К ребенку подошел нетрезвый сосед и насильно увел в лесополосу, где совершил в отношении несовершеннолетней изнасилование", - отметили в управлении.

Злоумышленник был задержан в короткие сроки, ему уже предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ, санкция которого предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. По ходатайству следствия судом он заключен под стражу. Медиками ребенку оказана вся необходимая помощь.