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РИА Новости

Клишас: прорыв дамбы в Красноярском крае требует тщательного расследования

15:28 21.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация с прорывом дамбы в Красноярском крае требует тщательного расследования, все необходимые выводы можно будет сделать только после завершения расследования, заявил сенатор от региона Андрей Клишас.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.
"Произошедшее требует тщательного расследования, выводы о случившемся можно будет сделать только после завершения расследования", - отметил Клишас, напомнив, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
Сенатор попросил губернатора края Александра Усса передать его слова соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим.
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба
Вчера, 15:16РИА Новости
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Андрей КлишасСледственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
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