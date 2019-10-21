Клишас: прорыв дамбы в Красноярском крае требует тщательного расследования

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация с прорывом дамбы в Красноярском крае требует тщательного расследования, все необходимые выводы можно будет сделать только после завершения расследования, заявил сенатор от региона Андрей Клишас.

В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.