В ГД прокомментировали идею сенаторов США о новых антироссийских санкциях

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Предложение сенаторов США ввести новые санкции против России, связанные с операцией Турции в Сирии, абсурдно, такая позиция соотносится с поведением Волка из басни Ивана Крылова "Волк и Ягненок", заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее группа сенаторов США подготовила законопроект, предусматривающий новые санкции против России за ее поддержку властей Сирии, а также против Турции за ее операцию на северо-востоке арабской республики. Как следовало из сообщения в Twitter сенатора-демократа Боба Менендеса, санкции против России предусматриваются за "поддержку (президента Сирии Башара) Асада". Их содержание в сообщении не уточнялось.

Кроме того, предлагались санкции против лиц, обеспечивающих оружием турецкие силы в Сирии, турецких чиновников, ввести ограничения на поставку оружия Турции. Также администрации США предлагалось выступать против выделения финансовой помощи Турции в международных организациях.

"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" - таким волчьим принципом по-крыловски руководствуются отдельные представители сената США в отношении России. Никаким другим образом невозможно аргументировать абсурдное предложение сенатора от Демократической партии США Боба Менендеса ввести санкции против нашей страны за то, что президент (США Дональд) Трамп решил вывести войска из Сирии", - цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик подчеркнул, что политические войны внутри США негативно отражаются на системе международных отношений, а нарастающие к выборам президента США противоречия политических элит выплескиваются наружу и захватывают другие страны.

"Ситуация на северной границе Турции и Сирии также обострилась по вине США, которые вторглись в Сирию без приглашения властей, постоянно жонглировали интересами различных противоборствующих сил, поддерживали оппозиционные военизированные группировки и откровенно заигрывали с террористами, в надежде удержать контроль за ситуацией в регионе", - отметил Железняк.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.