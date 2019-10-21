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РИА Новости

Иран пока не принял решение о мерах по сокращению ядерных обязательств

15:20 21.10.2019 (обновлено: 15:31 21.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 окт - РИА Новости. Иран пока не решил, какие меры предпримет в рамках сокращения ядерных обязательств, заявил глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф.
Ранее со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави сообщалось, что Тегеран подготовил меры по четвертому этапу сокращения ядерных обязательств и надеется, что Европа выполнит свои обязательства, а Ирану не придется прибегать к таким действиям.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вчера, 09:59Ядерные технологии
Иран подготовил меры по очередному этапу сокращения ядерных обязательств
"Решение о характере мер четвертого шага (сокращения обязательств) пока не принято. Правительство объявит об этом, когда совет по наблюдению за СВПД и высший совет национальной безопасности примут решение", - приводит агентство Tasnim слова министра.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38РИА Новости
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Аббас МусавиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
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