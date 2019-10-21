Иран пока не принял решение о мерах по сокращению ядерных обязательств

ТЕГЕРАН, 21 окт - РИА Новости. Иран пока не решил, какие меры предпримет в рамках сокращения ядерных обязательств, заявил глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави сообщалось, что Тегеран подготовил меры по четвертому этапу сокращения ядерных обязательств и надеется, что Европа выполнит свои обязательства, а Ирану не придется прибегать к таким действиям.

"Решение о характере мер четвертого шага (сокращения обязательств) пока не принято. Правительство объявит об этом, когда совет по наблюдению за СВПД и высший совет национальной безопасности примут решение", - приводит агентство Tasnim слова министра.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.