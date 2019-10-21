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РИА Новости

Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога за Bentley

15:20 21.10.2019 (обновлено: 16:38 21.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ
© РИА Новости / Нина Зотина
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НОВОСИБИРСК, 21 окт — РИА Новости. Жителю Новосибирской области начислили транспортный налог за Bentley Bentayga 2016 года в размере 273 тысяч рублей, сообщили в региональном УФНС.
Мощность двигателя машины составляет 608 лошадиных сил, а сам автомобиль стоит в среднем от 15 миллионов рублей. Всего за минувший год под максимальный повышающий коэффициент попали 54 автомобиля. Из них 21 автомобиль зарегистрирован на физических лиц.
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Так, сумма налога за автомобиль Мercedes-Benz AMG GLS 63 (2017 год выпуска, мощность двигателя 585 лошадиных сил, средняя стоимость 10-15 миллионов рублей) составила 263 тысячи рублей, а за Land Rover Range Rover (2016 год выпуска, мощность двигателя 510 лошадиных сил, средняя стоимость 10-15 миллионов рублей) — 229,5 тысячи рублей.
Среди других видов транспортных средств максимальный налог придется заплатить за катер 1982 года выпуска с мощностью двигателя две тысячи лошадиных сил — 100 тысяч рублей. А, к примеру, за вертолет 2009 года выпуска с мощностью двигателя 800 лошадиных сил сумма начисленного к уплате транспортного налога составила 20 тысяч рублей.
"Повышающий коэффициент, размер которого варьируется от 1,1 до трех, применяется в соответствии с перечнем легковых автомобилей средней стоимостью от трех миллионов рублей, который размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга", — пояснил начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС Андрей Сударев.
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Популярные комментарии
Давайте посмотрим на вещи реально.За что человек должен платить такой налог?Он ездит точно по таким же дорогам,заправляется на тех же заправках.Почему?
21 октября, 16:04
Олег 84
13010022
Не, Bentley Bentayga 2016 года не хочу, вертолет 2009 года хочу, экономить буду.
21 октября, 15:29
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