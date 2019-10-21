Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога за Bentley

НОВОСИБИРСК, 21 окт — РИА Новости. Жителю Новосибирской области начислили транспортный налог за Bentley Bentayga 2016 года в размере 273 тысяч рублей, сообщили в региональном УФНС.

Мощность двигателя машины составляет 608 лошадиных сил, а сам автомобиль стоит в среднем от 15 миллионов рублей. Всего за минувший год под максимальный повышающий коэффициент попали 54 автомобиля. Из них 21 автомобиль зарегистрирован на физических лиц.

Так, сумма налога за автомобиль Мercedes-Benz AMG GLS 63 (2017 год выпуска, мощность двигателя 585 лошадиных сил, средняя стоимость 10-15 миллионов рублей) составила 263 тысячи рублей, а за Land Rover Range Rover (2016 год выпуска, мощность двигателя 510 лошадиных сил, средняя стоимость 10-15 миллионов рублей) — 229,5 тысячи рублей.

Среди других видов транспортных средств максимальный налог придется заплатить за катер 1982 года выпуска с мощностью двигателя две тысячи лошадиных сил — 100 тысяч рублей. А, к примеру, за вертолет 2009 года выпуска с мощностью двигателя 800 лошадиных сил сумма начисленного к уплате транспортного налога составила 20 тысяч рублей.