Более 1,7 тысячи липецких семей получили региональный маткапитал

ЛИПЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей получили почти тысяча восемьсот многодетных семей в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, количество многодетных супружеских пар в Липецкой области увеличилось. За девять месяцев текущего года 1,634 тысяч семей получили областной материнский капитал в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка и последующих детей. За тот же период прошлого года таких семей было зарегистрировано 1,564 тысяч семей. Кроме многодетных семей эту единовременную выплату могут получить и родители близнецов. В текущем году в 105 семьях родились двойни. Таким образом общее число семей, получивших в этом году областной материнский капитал, составило 1,739 тысяч семей.
Артамонов отметил, что в Липецкой области финансовая поддержка семей при рождении детей осуществляется в ходе реализации областных программ и национального проекта "Демография".
"Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Необходимо расширять существующие и вводить новые меры социальной поддержки. Наша главная задача – поддержать семьи, чтобы люди поверили в эффективность мер, которые принимает власть, для роста их благосостояния и были готовы рожать больше", – сказал Артамонов.