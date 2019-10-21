Более 1,7 тысячи липецких семей получили региональный маткапитал

По его словам, количество многодетных супружеских пар в Липецкой области увеличилось. За девять месяцев текущего года 1,634 тысяч семей получили областной материнский капитал в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка и последующих детей. За тот же период прошлого года таких семей было зарегистрировано 1,564 тысяч семей. Кроме многодетных семей эту единовременную выплату могут получить и родители близнецов. В текущем году в 105 семьях родились двойни. Таким образом общее число семей, получивших в этом году областной материнский капитал, составило 1,739 тысяч семей.