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РИА Новости

В Москве зафиксировали самое теплое 21 октября за 70 лет

15:17 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСквер у Богородице-Смоленский Новодевичьего женского монастыря в Москве
Сквер у Богородице-Смоленский Новодевичьего женского монастыря в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Сквер у Богородице-Смоленский Новодевичьего женского монастыря в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Нынешнее 21 октября в Москве стало самым теплым за последние 70 лет, сообщает портал "Метеоновости".
Рекордно теплая погода установилась в столичном регионе на прошлой неделе. Как ранее сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, суточный рекорд тепла был установлен в Москве в минувший четверг, температура воздуха поднялась до 17,8 градуса. Позднее синоптики зафиксировали рекорды тепла в воскресенье в Можайске, Коломне и Серпухове, температура воздуха достигла почти 20 градусов.
"В 14.00 на главной метеостанции Москвы была зафиксирована температура в 17,5 градусов. Таким образом, сегодняшний день, 21 октября, стал самым теплым за последние 70 лет", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, велика вероятность того, что температура может приблизиться к рекорду этого дня. "(Рекорд - ред.) составляет 18,1 градуса и наблюдался в 1896 году", - отмечают метеорологи.
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