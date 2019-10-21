В Москве зафиксировали самое теплое 21 октября за 70 лет

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Нынешнее 21 октября в Москве стало самым теплым за последние 70 лет, сообщает портал "Метеоновости".

Рекордно теплая погода установилась в столичном регионе на прошлой неделе. Как ранее сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, суточный рекорд тепла был установлен в Москве в минувший четверг, температура воздуха поднялась до 17,8 градуса. Позднее синоптики зафиксировали рекорды тепла в воскресенье в Можайске, Коломне и Серпухове, температура воздуха достигла почти 20 градусов.

"В 14.00 на главной метеостанции Москвы была зафиксирована температура в 17,5 градусов. Таким образом, сегодняшний день, 21 октября, стал самым теплым за последние 70 лет", - говорится в сообщении.