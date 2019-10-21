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РИА Новости

Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона

15:14 21.10.2019 (обновлено: 18:38 21.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений СамаринПациент на приеме у врача-офтальмолога
Пациент на приеме у врача-офтальмолога
© РИА Новости / Евгений Самарин
Пациент на приеме у врача-офтальмолога. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрение при использовании гаджетов.
По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, через 30 лет половина жителей Земли будет иметь близорукость. По словам Павловой, это заболевание называют эпидемией века. Для профилактики близорукости врач посоветовала своевременно обращаться к офтальмологам.
"До сих пор не установлено, сколько времени можно сидеть за экраном телефона. Это зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза", — заявила Павлова в эфире "Радио 1".
По ее словам, основные причины ухудшения зрения — чтение с экрана смартфона с близкого расстояния, неправильное освещение или поза человека.
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"Главная проблема — это перегрузка мышцы, отвечающей за работу вблизи", — пояснила врач.
Кроме того, синий свет от дисплея может вызвать макулодистрофию — заболевание, при котором поражается сетчатка глаза.
Павлова порекомендовала в случае ухудшения зрения соблюдать режим зрительной нагрузки и не спать рядом со смартфоном. Если по какой-то причине приходится все время пользоваться гаджетом, необходимо чаще отворачиваться от экрана и смотреть вдаль.
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