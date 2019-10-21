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РИА Новости

ЛНР обвинила Киев в подготовке постановочных обстрелов у Золотого

15:14 21.10.2019 (обновлено: 15:50 21.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 21 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР обвинила силовиков в подготовке постановочных обстрелов вблизи участка разведения сил у населенного пункта Золотое в Донбассе.
Ранее в республике сообщили, что Киев оборудует позиции и размещает вооружения в этой местности.
"По данным наших источников, в район расположения 1-го механизированного батальона 72-й бригады вооруженных формирований Украины отмечено прибытие журналистов украинских телеканалов ICTV и Пятый канал под непосредственным руководством офицеров штаба Операции объединенных сил (ООС) с целью подготовки постановочного видеорепортажа об обстрелах <...> со стороны ЛНР", — рассказал подробности офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
Он добавил, что силовики готовят провокацию с атакой на позиции Народной милиции в районе подконтрольного ЛНР Золотого-5.
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"Таким образом, командующий оккупационными силами преднамеренно препятствует процессу разведения сил и средств в районе Золотого, ежедневно заявляя о нарушениях режима прекращения огня", — резюмировал Филипоненко.
Офицер уточнил, что ополченцы "не реагируют на провокации и в полной мере выполняют условия перемирия".
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил в Донбассе. В том же году удалось отвести вооружения в Золотом и Петровском, а в июне 2019-го — в Станице Луганской.
При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что со временем силовики вновь заняли позиции внутри участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в этих точках. Его начало было назначено на 9 октября, однако сделать это так и не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.
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