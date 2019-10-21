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РИА Новости

Все конфликты в мире должны решаться посредством СБ ООН, заявил Лавров

15:11 21.10.2019
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© POOLСергей Лавров выступает на Генассамблее ООН
Сергей Лавров выступает на Генассамблее ООН
© POOL
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Все конфликты современного мира должны решаться в русле решений, принимаемых Советом безопасности ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все без исключения конфликты современного мира должны решаться на почве тех решений, в русле тех решений, которые принимает Совет безопасности. Это касается сирийского урегулирования, и урегулирования кризиса вокруг Косово, Ливии, Йемена, иранской ядерной программы. Они должны решаться, конечно, на основе и в русле тех договоренностей, которые были достигнуты, закреплены Советом безопасности. То же самое касается ещё одной весьма острой напряжённости современности, имею в виду напряжённость в Персидском заливе", - сказал Лавров на XII Конвенте Российской ассоциации международных исследований (РАМИ).
По словам главы российского МИД, развивающийся мир заслуживает того, чтобы его интересы были более серьезно и глубоко учтены в международных структурах, в частности, в ООН. Он также отметил, что одной из наиболее острых задач, решаемых в ООН, является реформа Совета безопасности.
"Мы будем последовательно поддерживать устремления стран Азии, Африки и Латинской Америки эту несправедливость (большинством стран Запада в СБ ООН - ред.) скорректировать и обеспечить дополнительную представленность странам развивающихся контингентов в этом ведущем органе Организации объединенных наций", - сказал Лавров.
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