Все конфликты в мире должны решаться посредством СБ ООН, заявил Лавров

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Все конфликты современного мира должны решаться в русле решений, принимаемых Советом безопасности ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все без исключения конфликты современного мира должны решаться на почве тех решений, в русле тех решений, которые принимает Совет безопасности. Это касается сирийского урегулирования, и урегулирования кризиса вокруг Косово, Ливии, Йемена, иранской ядерной программы. Они должны решаться, конечно, на основе и в русле тех договоренностей, которые были достигнуты, закреплены Советом безопасности. То же самое касается ещё одной весьма острой напряжённости современности, имею в виду напряжённость в Персидском заливе", - сказал Лавров на XII Конвенте Российской ассоциации международных исследований (РАМИ).

По словам главы российского МИД, развивающийся мир заслуживает того, чтобы его интересы были более серьезно и глубоко учтены в международных структурах, в частности, в ООН. Он также отметил, что одной из наиболее острых задач, решаемых в ООН, является реформа Совета безопасности.