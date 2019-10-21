Глава Башкирии поручил установить освещение в "злачных местах" региона

УФА, 21 окт - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства поручил главам муниципалитетов совместно с правоохранителями выявить "злачные места" в городах и селах и установить там освещение с видеонаблюдением для снижения преступности.

"Прошу глав муниципалитетов совместно с коллегами из правоохранительных органов организовать работу по выявлению злачных мест в каждом городе и поселке, проанализировать структуру совершаемых преступлений, продумать работу по установке освещения, видеонаблюдения и патрулированию улиц", - сказал Хабиров на совещании.

Глава региона привел в пример опыт уменьшения преступности в уфимском микрорайоне Инорс, где после того, как провели освещение улиц, снизилась криминальная обстановка.

"В 2019 году в Инорсе установили 265 новых опор наружного освещения и более 650 светильников. Кроме того, планируется смонтировать свыше 750 стационарных и поворотных видеокамер. В целом план по обеспечению общественной безопасности в микрорайоне принес результат: по итогам девяти месяцев количество преступлений снизилось на 25%", - сказал на совещании секретарь межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов.