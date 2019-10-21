Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T15:08Z
https://ria.ru/20191021/1560030279.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155847/29/1558472975_0:46:2302:1340_1036x0_80_0_0_05dcf8e6408e9dc7436b8158925eb7b3.jpg
РИА Новости

Глава Башкирии поручил установить освещение в "злачных местах" региона

15:08 21.10.2019
94
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
УФА, 21 окт - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства поручил главам муниципалитетов совместно с правоохранителями выявить "злачные места" в городах и селах и установить там освещение с видеонаблюдением для снижения преступности.
"Прошу глав муниципалитетов совместно с коллегами из правоохранительных органов организовать работу по выявлению злачных мест в каждом городе и поселке, проанализировать структуру совершаемых преступлений, продумать работу по установке освещения, видеонаблюдения и патрулированию улиц", - сказал Хабиров на совещании.
Глава региона привел в пример опыт уменьшения преступности в уфимском микрорайоне Инорс, где после того, как провели освещение улиц, снизилась криминальная обстановка.
"В 2019 году в Инорсе установили 265 новых опор наружного освещения и более 650 светильников. Кроме того, планируется смонтировать свыше 750 стационарных и поворотных видеокамер. В целом план по обеспечению общественной безопасности в микрорайоне принес результат: по итогам девяти месяцев количество преступлений снизилось на 25%", - сказал на совещании секретарь межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов.
По его данным, уровень преступности в микрорайоне Инорс достиг 84,6 преступления на 10 тысяч человек, тогда как в Уфе этот показатель составляет 128,5, а в республике - 103,3 преступления на 10 тысяч жителей.
Москва в пятерке самых освещенных городов мира
3 октября, 13:31Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Система умного освещения внедряется в Москве
300000
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Алексей Касьянов
Радий ХабировРеспублика БашкортостанУфаОбщество
Рекомендуем
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА
Новости
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала строить участок для прокачки газа по "Турецкому потоку"
Лента
новостей
Фоторобот подозреваемого в совершении серии убийств престарелых женщин
"Может объявиться где угодно": серийного душителя ищут по всей стране
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Кадры следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Звуковой удар
Ушли на второй круг. Ученые оценили попытки создать сверхзвуковой самолет
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Одного из пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живым
Прорыв дамбы в Красноярском крае
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
Гинеколог прокомментировала сообщения о женщине, родившей 21 ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния