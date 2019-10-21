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РИА Новости

Посольство РФ отвергло обвинения в финансировании шпионской сети в Чехии

15:06 21.10.2019 (обновлено: 17:39 21.10.2019)
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© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Российское посольство в Чехии опровергло информацию об участии в финансировании шпионской сети на территории Чехии, о которой ранее заявили в чешской Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведка).
Агенты ФБР в Калифорнии
5 октября, 08:00РИА Новости
Шпион по объявлению. И прочие методы вербовки россиян
Ранее глава СБИ Михал Коуделка заявил, что в 2018 году СБИ совместно с Национальным управлением по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) "разбили и уничтожили" шпионскую сеть, которую якобы пыталась создать в Чехии российская Федеральная служба безопасности (ФСБ). По его словам, сеть финансировалась из России и посольства РФ в Чехии и предназначалась для атак на цели в Чехии и её зарубежных партнеров.
"Сообщение о том, что посольство РФ в Чехии якобы финансировало некую сеть, не имеет ничего общего с действительностью", - заявили РИА Новости в российском посольстве.
Коуделка заявлял, что главная угроза для Чехии в данный момент исходит от исламского терроризма, а якобы разведоперации со стороны России и Китая представляют собой долговременный риск. В настоящее время, по словам Коуделки, у СБИ нет актуальной информации о террористической угрозе. Для беженцев республика является транзитом, а местное мусульманское сообщество невелико по составу и не имеет радикальных настроений.
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ЧехияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Руководство Чехии всячески пытается доказать западным братьям по НАТО, что их русофобия самая русофобская. Имея армию в 5000 человек, треть из которых маршируют около президентского дворца, они представляют для России самую большую угрозу, поэтому из контразведка всех русских записывает в шпионы и разоблачает в своих отчетах.
21 октября, 15:11
Vladidmir Kanygin
591300011
Главное показать как мощно работает чешская контрразведка. Разбить "мощную шпионскую сеть, это тебе не хухры-мухры, это тебе не там, это ого-го. Вообщем молодцы, все довольны, может денег подкинут.
21 октября, 16:13
Владимир Сергеевич Тахаутдинов
44130009
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