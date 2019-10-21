Посольство РФ отвергло обвинения в финансировании шпионской сети в Чехии

ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Российское посольство в Чехии опровергло информацию об участии в финансировании шпионской сети на территории Чехии, о которой ранее заявили в чешской Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведка).

Ранее глава СБИ Михал Коуделка заявил, что в 2018 году СБИ совместно с Национальным управлением по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) "разбили и уничтожили" шпионскую сеть, которую якобы пыталась создать в Чехии российская Федеральная служба безопасности (ФСБ). По его словам, сеть финансировалась из России и посольства РФ в Чехии и предназначалась для атак на цели в Чехии и её зарубежных партнеров.

"Сообщение о том, что посольство РФ в Чехии якобы финансировало некую сеть, не имеет ничего общего с действительностью", - заявили РИА Новости в российском посольстве.