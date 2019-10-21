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РИА Новости

В РАН объяснили аномально теплый октябрь в Москве

15:04 21.10.2019 (обновлено: 15:26 21.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковДевушка с ребенком в парке "Царицыно" в Москве.
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Аномально теплая погода в Москве стала следствием глобального потепления, заявил телеканалу "360" заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"Конечно, такой аномально теплый конец октября — (это. — Прим. ред.) не совсем нормально, превышает норму", — рассказал Семенов.

Он отметил, что за последние 30 лет температура воздуха в этот осенний месяц выросла на два градуса, а ноябрь стал теплее более чем на три градуса.
Среди других причин аномально теплой погоды Семенов назвал антициклон, который засасывает воздух с юга.
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Ученый предположил, что в будущем подобные "летние" октябри будут происходить все чаще.
В воскресенье сразу в трех подмосковных городах — Можайске, Коломне и Серпухове — синоптики зафиксировали рекордно теплую погоду. Температура воздуха достигла почти 20 градусов: в Коломне и Серпухове был перекрыт рекорд 2012 года, а в Можайске такая температура в последний раз была лишь в 1957 году.
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Институт географии РАНМоскваОбщество
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