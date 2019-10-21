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РИА Новости

Глава кемеровской больницы опроверг сообщение об инциденте с пенсионером

15:03 21.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКоридор в больнице
Коридор в больнице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Коридор в больнице. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 21 окт - РИА Новости. Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области опроверг информацию о дедушке, которого работники больницы якобы выволокли из медучреждения, оставив у входа.
Ранее в социальной сети появилось видео, на котором запечатлен мужчина, предположительно, в состоянии опьянения, лежащий у дверей больницы. Рядом стоящий мужчина поднимает его, усаживает, а потом пытается удержать от повторного падения ногой. Голос за кадром поясняет, что из больницы выволокли дедушку, а крупный мужчина начал его пинать.
"По информации главного врача кемеровской горбольницы №11 Александра Самсонова, сегодня, в районе 14.45 (10.45 мск - ред.) в приемное отделение стационара больницы в Кедровке обратился мужчина с ушибом. Ему была оказана необходимая медпомощь, показаний для госпитализации не было. После мужчина в сопровождении своего знакомого отправился домой", - сообщили в пресс-службе департамента.
Собеседница агентства уточнила, что на кадрах запечатлен совсем не беспомощный дедушка, а мужчина, предположительно, среднего возраста, а на видео - не охранник больницы, а тот самый знакомый, который взял "под ручку" обратившегося за медпомощью и повел его домой.
В пресс-службе отметили, что информацией о том, что могло произойти после того, как мужчины покинули больницу, медучреждение не располагает. Дополнительно никто из мужчин за оказанием медпомощи не обращался.
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