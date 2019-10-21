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РИА Новости

Прокуратура Испании не стала требовать меры пресечения для Михаила Фридмана

14:52 21.10.2019 (обновлено: 16:47 21.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Наблюдательного совета Консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман
Председатель Наблюдательного совета Консорциума Альфа-Групп Михаил Фридман
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МАДРИД, 21 окт - РИА Новости. Обвинение не стало просить о каких-либо ограничительных мерах для российского миллиардера Михаила Фридмана, который в понедельник дал показания в Национальном суде Испании по делу о банкротстве компании Zed WorldWide.
Об этом рассказал журналистами прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда после заседания, длившегося три часа.
При этом он заявил журналистам, что Фридман "останется в статусе обвиняемого со стороны прокуратуры". "Это точно", - подчеркнул он.
Сам Фридман не стал давать комментарии прессе, а в ходе заседания, по словам Гринды, отверг все выдвинутые против него обвинения. Бизнесмен ответил на вопросы как прокуратуры, так и адвоката.
Как говорится в заявлении его представителей, которое есть в распоряжении РИА Новости, Фридман сообщил, что "всегда был намерен сотрудничать с испанскими судебными властями" и "никоим образом не связан с этим делом",
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"Фридман заявил, что были использованы фальшивые документы, предоставленные господином Перес-Долсетом [глава обанкротившейся Zed WorldWide], чтобы незаконно вовлечь его в факты, в которых он не участвовал", - говорится в документе.
В ходе заседания бизнесмен заверил, что к банкротству Zed "причастны только управляющие из-за плохого менеджмента и нецелевого использования средств", он "не был связан с управлением Zed", а "LetterOne [инвестиционный бизнес Фридмана] не делала предложения о покупке Zed".
При этом представители Фридмана заявляют, что Перес-Долсет добивался, чтобы LetterOne сделала предложение о приобретении, однако компания не проявила интереса к этой сделке.
"Фридман не ответил на попытки господина Перес-Долсета вовлечь его в какое-либо дело, связанное с Zed", - говорится в заявлении.
Представители Фридмана напомнили, что он не является ни акционером, ни инвестором Zed, а также что все заявления Долсета "не подтверждаются доказательствами".
Слушание по делу Фридмана до этого переносились дважды. Защита просила опросить бизнесмена по видеосвязи, однако судья постановил, что он должен явиться лично.
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Запрос о вызове Фридмана в суд прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил в августе. Он расследует дело о попытке приобретения российскими инвесторами, связанными с Фридманом, испанской компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи).
Обвинение считает, что российский миллиардер мог воспользоваться ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и влиял на ее финансовое состояние через третьих лиц. Как следует из прокурорского запроса, Фридман "контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к банкротству Zed WordWide".
Ранее представитель бизнесмена опроверг все предъявленные обвинения и заявил РИА Новости, что Фридман намерен подать иски в Испании и других странах против людей, которые, по его мнению, предоставили ложную информацию о его причастности к банкротству Zed.
По мнению представителя, эти "обвинения являются продуктом теории дикого заговора, выдуманной Хавьером Перес-Долсетом, ведущим акционером Zed+, и его коллегами, которые, как было установлено, предоставили ложные и вводящие в заблуждение доказательства".
Представитель бизнесмена также обратил внимание, что Фридману не предъявлены в Испании какие-либо официальные обвинения в уголовном или ином правонарушении в связи с банкротством Zed.
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