Прокуратура Испании не стала требовать меры пресечения для Михаила Фридмана

МАДРИД, 21 окт - РИА Новости. Обвинение не стало просить о каких-либо ограничительных мерах для российского миллиардера Михаила Фридмана, который в понедельник дал показания в Национальном суде Испании по делу о банкротстве компании Zed WorldWide.

Об этом рассказал журналистами прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда после заседания, длившегося три часа.

При этом он заявил журналистам, что Фридман "останется в статусе обвиняемого со стороны прокуратуры". "Это точно", - подчеркнул он.

Сам Фридман не стал давать комментарии прессе, а в ходе заседания, по словам Гринды, отверг все выдвинутые против него обвинения. Бизнесмен ответил на вопросы как прокуратуры, так и адвоката.

Как говорится в заявлении его представителей, которое есть в распоряжении РИА Новости, Фридман сообщил, что "всегда был намерен сотрудничать с испанскими судебными властями" и "никоим образом не связан с этим делом",

"Фридман заявил, что были использованы фальшивые документы, предоставленные господином Перес-Долсетом [глава обанкротившейся Zed WorldWide], чтобы незаконно вовлечь его в факты, в которых он не участвовал", - говорится в документе.

В ходе заседания бизнесмен заверил, что к банкротству Zed "причастны только управляющие из-за плохого менеджмента и нецелевого использования средств", он "не был связан с управлением Zed", а "LetterOne [инвестиционный бизнес Фридмана] не делала предложения о покупке Zed".

При этом представители Фридмана заявляют, что Перес-Долсет добивался, чтобы LetterOne сделала предложение о приобретении, однако компания не проявила интереса к этой сделке.

"Фридман не ответил на попытки господина Перес-Долсета вовлечь его в какое-либо дело, связанное с Zed", - говорится в заявлении.

Представители Фридмана напомнили, что он не является ни акционером, ни инвестором Zed, а также что все заявления Долсета "не подтверждаются доказательствами".

Слушание по делу Фридмана до этого переносились дважды. Защита просила опросить бизнесмена по видеосвязи, однако судья постановил, что он должен явиться лично.

Запрос о вызове Фридмана в суд прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил в августе. Он расследует дело о попытке приобретения российскими инвесторами, связанными с Фридманом, испанской компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи).

Обвинение считает, что российский миллиардер мог воспользоваться ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и влиял на ее финансовое состояние через третьих лиц. Как следует из прокурорского запроса, Фридман "контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к банкротству Zed WordWide".

Ранее представитель бизнесмена опроверг все предъявленные обвинения и заявил РИА Новости, что Фридман намерен подать иски в Испании и других странах против людей, которые, по его мнению, предоставили ложную информацию о его причастности к банкротству Zed.

По мнению представителя, эти "обвинения являются продуктом теории дикого заговора, выдуманной Хавьером Перес-Долсетом, ведущим акционером Zed+, и его коллегами, которые, как было установлено, предоставили ложные и вводящие в заблуждение доказательства".