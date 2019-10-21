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РИА Новости

Матвиенко назвала визит делегации КНДР свидетельством настроя на диалог

14:48 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 21 марта 2017
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 21 марта 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Приезд в Россию парламентской делегации КНДР в Совфеде расценивают как желание Пхеньяна продолжать конструктивный диалог с Москвой, заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко в понедельник на встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Соном.
"Ваш приезд в Россию, по нашему мнению, - это свидетельство серьезного настроя руководства КНДР на продвижение сотрудничества с РФ", - сказала спикер.
Она отметила, что в России, в свою очередь, также настроены на диалог с Пхеньяном и тесную совместную работу на благо двух государств и народов.
По мнению Матвиенко, визит северокорейских коллег послужит не только укреплению межпарламентского сотрудничества между государствами, но и позволит расширить взаимодействие в самых разных сферах.
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Председатель Совета Федерации поблагодарила парламентариев из КНДР за то, что они приняли приглашение российской стороны посетить Россию. "Мы подготовили для вас насыщенную программу, которая будет способствовать лучшему пониманию тех процессов, которые происходят в РФ, позволят вам познакомиться с нашей культурой, историей", - сказала законодатель. Если у гостей из КНДР будут дополнительные пожелания, "мы их с удовольствием исполним", добавила Матвиенко.
Она подчеркнула, что российские сенаторы с теплотой вспоминают свой визит в Северную Корею в прошлом году. Она также поблагодарила за возможность в ходе этого визита встретиться с лидером КНДР, "была очень содержательная интересная беседа".
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