Матвиенко назвала визит делегации КНДР свидетельством настроя на диалог

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 21 марта 2017

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Приезд в Россию парламентской делегации КНДР в Совфеде расценивают как желание Пхеньяна продолжать конструктивный диалог с Москвой, заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко в понедельник на встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Соном.

"Ваш приезд в Россию, по нашему мнению, - это свидетельство серьезного настроя руководства КНДР на продвижение сотрудничества с РФ", - сказала спикер.

Она отметила, что в России, в свою очередь, также настроены на диалог с Пхеньяном и тесную совместную работу на благо двух государств и народов.

По мнению Матвиенко, визит северокорейских коллег послужит не только укреплению межпарламентского сотрудничества между государствами, но и позволит расширить взаимодействие в самых разных сферах.

Председатель Совета Федерации поблагодарила парламентариев из КНДР за то, что они приняли приглашение российской стороны посетить Россию. "Мы подготовили для вас насыщенную программу, которая будет способствовать лучшему пониманию тех процессов, которые происходят в РФ, позволят вам познакомиться с нашей культурой, историей", - сказала законодатель. Если у гостей из КНДР будут дополнительные пожелания, "мы их с удовольствием исполним", добавила Матвиенко.