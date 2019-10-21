"Газпром нефть" начинает производить солнечную энергию на Омском НПЗ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Газпром нефть" начала производить энергию с помощью солнечной электростанции (СЭС) на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), говорится в пресс-релизе нефтяной копании.

"Омский НПЗ "Газпром нефти" завершил строительство первой в регионе солнечной электростанции мощностью 1 МВт. Новая станция размещена на площади 2,5 га и состоит из 2,5 тысячи солнечных панелей производства отечественной компании "Хевел", - говорится в сообщении. Соглашение о создании пилотной станции, которая определит параметры и сроки строительства будущих промышленных солнечных электростанций компании, было подписано в июне в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Солнечная электростанция обеспечит Омский НПЗ дополнительной генерацией, это позволит улучшить показатели энергоэффективности и экологичности за счет использования незадействованных в технологическом процессе площадей", - приводятся в сообщении слова директора бизнес-единицы "Инжиниринг и генерация" группы компаний "Хевел" Олега Шуткина.

"С учетом инсоляции Омска расчетная годовая выработка станции составит 1,2 миллиона кВт в час. Такой объем эквивалентен сжиганию более 1,8 тысячи тонн угля и позволит избежать более 5 тысячи тонн выбросов CO2 в атмосферу от выработки угольных ТЭЦ", — добавил он.

"В рамках программы развития Омского НПЗ мы внедряем инновации во все сферы деятельности, чтобы получить наилучший результат. Это и автоматизация производства, и надежные системы очистки, и, конечно, энергетика. Вне всяких сомнений — современное промышленное предприятие должно быть не только эффективно, но и экологично. Проект солнечной электростанции Омского НПЗ — это прекрасный пример такого подхода", — в свою очередь отметил генеральный директор завода Олег Белявский, слова которого приводятся в пресс-релизе.