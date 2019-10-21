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РИА Новости

В Литву прибыла тяжелая военная техника для американского батальона

14:44 21.10.2019
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 21 окт - РИА Новости. Танки и боевые машины для американского батальона, который будет дислоцирован на полигоне в Пабраде на полгода, прибыли в Литву, передает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
Ранее Sputnik Литва сообщал, что более 500 военнослужащих сухопутных войск США прибудут в Литву в октябре для сдерживания, обмена опытом и участия в учениях. Четырнадцатого октября первые военные батальона США прибыли в балтийскую республику, сообщал портал lrt.lt.
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"Колонны военной техники следуют по основным дорогам северной и восточной части страны в сопровождении экипажей военной полиции Литвы, а тяжелая военная техника перевозится по железной дороге", - пишет Sputnik.
По данным агентства, в Литве пройдут тренировки первого батальона девятого полка первой дивизии армии США, который дислоцируется в Форт Худ, штат Техас. Военная часть привезла с собой тяжелую технику: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и многое другое.
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Танки, выгруженные с железной дороги, и боевые машины пехоты (БМП) с эскортом военной полиции Литвы отправятся в Пабрад, где до весны следующего года будет развернут батальон из Форта Худ, добавляется в сообщении.
С весны 2014 года в Литве были развернуты войска США на основе ротации, однако в 2017 году они были в регионе в последний раз, так как после в странах Балтии стали дислоцироваться батальоны НАТО.
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