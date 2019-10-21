В Литву прибыла тяжелая военная техника для американского батальона

ВИЛЬНЮС, 21 окт - РИА Новости. Танки и боевые машины для американского батальона, который будет дислоцирован на полигоне в Пабраде на полгода, прибыли в Литву, передает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.

Ранее Sputnik Литва сообщал, что более 500 военнослужащих сухопутных войск США прибудут в Литву в октябре для сдерживания, обмена опытом и участия в учениях. Четырнадцатого октября первые военные батальона США прибыли в балтийскую республику, сообщал портал lrt.lt.

"Колонны военной техники следуют по основным дорогам северной и восточной части страны в сопровождении экипажей военной полиции Литвы, а тяжелая военная техника перевозится по железной дороге", - пишет Sputnik.

По данным агентства, в Литве пройдут тренировки первого батальона девятого полка первой дивизии армии США, который дислоцируется в Форт Худ, штат Техас. Военная часть привезла с собой тяжелую технику: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и многое другое.

Танки, выгруженные с железной дороги, и боевые машины пехоты (БМП) с эскортом военной полиции Литвы отправятся в Пабрад, где до весны следующего года будет развернут батальон из Форта Худ, добавляется в сообщении.