В Чечне женщина и ребенок погибли в ДТП

ГРОЗНЫЙ, 21 окт – РИА Новости. Два человека погибли, семь получили травмы в результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Курчалоевском районе Чечни, сообщила в понедельник пресс-служба МВД по региону.

"ДТП произошло на автодороге Ойсхар - Курчалой - Мескер-Юрт с участием автомашин Лада-210740 и Лада "Приора"-217030. В результате аварии от полученных травм скончались пятимесячная девочка и 39-детняя жительница села Ахмат-Юрт, Курчалоевского района", - говорится в сообщении ведомства.

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С различными травмами в Гудермесскую районную больницу доставлены семь человек, среди которых оба водителя, две женщины и несовершеннолетний пассажир 2003 года рождения.