Ассанж в суде пожаловался, что плохо понимает происходящее на заседании

ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, явившийся на заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по его экстрадиции в США, сообщил, что плохо понимает, что происходит, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В конце заседания судья Ванесса Барайтцер, ведущая процесс, спросила Ассанжа, понимает ли он, что происходит сегодня в суде.

"На самом деле, нет", - ответил он. "Я не могу нормально думать", - тихо добавил Ассанж.

Во время всего заседания, длившегося около часа, подсудимый вёл себя спокойно, сидя на трибуне.

Журналисты и сторонники активиста предположили, что Ассанжа в тюрьме заставляют принимать психотропные вещества, что мешает ему адекватно реагировать на происходящее и участвовать в процессе собственной защиты.

В понедельник магистратский суд лондонского района Вестминстер провёл очередное заседание по делу об экстрадиции основателя Wikileaks, назначив следующее заседание на 18 ноября и разрешив Ассанжу присутствовать на нем по видеосвязи.

Ожидается, что процесс будет продолжен в три этапа, на каждом из которых стороны будут представлять свои аргументы. Также слушания пройдут в декабре, январе и феврале. По существу дело будет рассматриваться в конце февраля, как и говорилось ранее.