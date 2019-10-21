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РИА Новости

Ассанж в суде пожаловался, что плохо понимает происходящее на заседании

14:44 21.10.2019 (обновлено: 17:13 21.10.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастница акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда лондонского района Вестминстер. 21 октября 2019
Участница акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда лондонского района Вестминстер. 21 октября 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Участница акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда лондонского района Вестминстер. 21 октября 2019
ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, явившийся на заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по его экстрадиции в США, сообщил, что плохо понимает, что происходит, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В конце заседания судья Ванесса Барайтцер, ведущая процесс, спросила Ассанжа, понимает ли он, что происходит сегодня в суде.
"На самом деле, нет", - ответил он. "Я не могу нормально думать", - тихо добавил Ассанж.
Во время всего заседания, длившегося около часа, подсудимый вёл себя спокойно, сидя на трибуне.
Журналисты и сторонники активиста предположили, что Ассанжа в тюрьме заставляют принимать психотропные вещества, что мешает ему адекватно реагировать на происходящее и участвовать в процессе собственной защиты.
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
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В понедельник магистратский суд лондонского района Вестминстер провёл очередное заседание по делу об экстрадиции основателя Wikileaks, назначив следующее заседание на 18 ноября и разрешив Ассанжу присутствовать на нем по видеосвязи.
Ожидается, что процесс будет продолжен в три этапа, на каждом из которых стороны будут представлять свои аргументы. Также слушания пройдут в декабре, январе и феврале. По существу дело будет рассматриваться в конце февраля, как и говорилось ранее.
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Арест Джулиана АссанжаДжулиан АссанжВеликобританияЛондонСШАВ мире
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