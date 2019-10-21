Трехдневный траур объявлен в Ростове, где при пожаре погибли семь человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Власти объявили трехдневный траур на территории Ростовского района в Ярославской области, где при пожаре в жилом доме погибли семь человек, включая пятерых детей, сообщила РИА Новости в понедельник начальник управления по связям со СМИ администрации Ростовского района Любовь Отрывина.
"Глава Ростовского муниципального района подписал постановление об объявлении траура в связи с пожаром в жилом доме. Траур объявлен с 21 по 23 октября. Отменены все развлекательные мероприятия на территории района, приспущены флаги", - сказала собеседница.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. В воскресенье следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог, подозреваемый задержан – это мужчина 1982 года рождения, уголовное дело переквалифицировано по статье "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".