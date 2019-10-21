Трехдневный траур объявлен в Ростове, где при пожаре погибли семь человек

Люди несут цветы и игрушки к дому под Ярославлем, где при пожаре погибли 7 человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Власти объявили трехдневный траур на территории Ростовского района в Ярославской области, где при пожаре в жилом доме погибли семь человек, включая пятерых детей, сообщила РИА Новости в понедельник начальник управления по связям со СМИ администрации Ростовского района Любовь Отрывина.

"Глава Ростовского муниципального района подписал постановление об объявлении траура в связи с пожаром в жилом доме. Траур объявлен с 21 по 23 октября. Отменены все развлекательные мероприятия на территории района, приспущены флаги", - сказала собеседница.