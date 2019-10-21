Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T14:41Z
https://ria.ru/20191021/1560028877.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151132/83/1511328371_0:49:4257:2443_1036x0_80_0_0_1f2240282755328d4968727fb2fd09e7.jpg
РИА Новости

Эксперт: полиция регистрирует лишь 56% заявлений о домашнем насилии

14:41 21.10.2019
130
© Depositphotos / by_ShiShkin
© Depositphotos / by_ShiShkin
. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Только 56% заявлений от жертв домашнего насилия регистрируются в правоохранительных органах, заявил профессор кафедры уголовного права с возложенными обязанностями заведующего СПБГУ Владислав Щепельков со ссылкой на проведённое университетом исследование.
В понедельник в Госдуме проходят слушания по предупреждению домашнего насилия, по их итогам планируется внести законопроект об основах системы профилактики домашнего насилия в РФ.
Жертва домашнего насилия
19 октября, 15:28РИА Новости
СМИ: виновным в домашнем насилии могут запретить приближаться к жертве
"По данным опроса потерпевших, если за 100% принять тех потерпевших, которые обратились в правоохранительные органы, заявления регистрируются только в 56% случаев. Остальные теряются на этапе от обращения в полицию до регистрации заявления о применённом домашнем насилии",- сказал Щепельков.
Профессор уточнил, что наиболее частая причина прекращения регистрации заявлений - это применение сторон. Так, по его словам, потерпевшие забирают примерно 6-8 заявлений из 10 поданных.
Исследование проводилось СПБГУ по заказу Госдумы с июля по сентябрь 2019 года. Всего были опрошены более 1,6 тысячи россиян старше 18 лет в разных регионах РФ методом личного интервью. Данные по статистической погрешности вуз не привел.
Пленарное заседание Госдумы РФ
Вчера, 14:37РИА Новости
В Госдуме порекомендовали разработать пособие для жертв домашнего насилия
В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за "шлепок в семье". Сейчас за первичное совершение побоев в семье предусмотрена следующая административная ответственность: штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия в семье. В свою очередь, глава СПЧ Михаил Федотов выразил надежду, что закон о противодействии домашнему насилию будет внесен в Госдуму в текущем году.
Домашнее насилие. Архивное фото
2 ноября 2018, 16:58РИА Новости
Юрист рассказала об эффективном способе борьбы с домашним насилием
011022
Обсудить 0
Татьяна МоскальковаЕлена МизулинаГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме порекомендовали разработать пособие для жертв домашнего насилия
РИА
Новости
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд ознакомился с проектом закона о домашнем насилии
Сергей Гаврилов
В Госдуме призвали узаконить понятия традиционных ценностей и религий
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Петр Толстой назвал проблемой отсутствие национальной идеи в России
Лента
новостей
Жертва домашнего насилия
Опрос показал, сколько случаев домашнего насилия приходится на супругов
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
В России ежегодно растет число операций по трансплантации костного мозга
Первые полосы главных австралийских газет, отредактированные в ходе акции Ваше право знать
Австралийские газеты вышли с отредактированными передовицами
Люди несут цветы и игрушки к дому под Ярославлем, где при пожаре погибли 7 человек
Трехдневный траур объявлен в Ростове, где при пожаре погибли семь человек
Участница акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда лондонского района Вестминстер. 21 октября 2019
Ассанж в суде пожаловался, что плохо понимает происходящее на заседании
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский заявил о "заниженной" роли мужчин в обществе
Заседание Совета Федерации РФ
Глава Башкирии поручил установить освещение в "злачных местах" региона
Робот
Опрос показал, сколько россиян положительно относятся к роботам
Наталья Поклонская
Поклонской отказали в визе для поездки в Японию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния