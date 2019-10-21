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РИА Новости

В Раде обвинили главу комиссии по деятельности трех телеканалов в подлоге

14:37 21.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в понедельник обратились в Государственное бюро расследований (ГБР) с требованием привлечь к уголовной ответственности главу временной следственной комиссии (ВСК) по деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK Ольгу Василевскую-Смаглюк за предоставление заведомо ложной информации и подлог документов.
Ранее парламент Украины создал комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и обеспечения противодействия "информационному воздействию" РФ. Главой комиссии избрали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Василевскую-Смаглюк, заместителем главы комиссии - депутата от фракции "Голос" Александру Устинову. Комиссия будет работать на протяжении шести месяцев, по итогам ее работы в Раде будет обнародован отчет.
"Представители оппозиционной политической силы указали на подлог документов, совершенный при создании ВСК. Василевская-Смаглюк сфальсифицировала проект постановления путем внесения заведомо ложных сведений ‒ самовольно указала себя председателем временной следственной комиссии и членом комиссии без соответствующего представления фракции, после чего ‒ с целью возглавить комиссию, злоупотребляя своим служебным положением ‒ совместно с депутатом Украины Устиновой внесла проект постановления в Верховную раду Украины для его рассмотрения и принятия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии в понедельник.
В нем указывается, что в действиях Василевской-Смаглюк содержатся признаки уголовных преступлений, предусмотренных частью первой статьи "Служебный подлог", частью первой статьи "Злоупотребление властью или служебным положением", частью третьей статьи "Противодействие законной хозяйственной деятельности" Уголовного кодекса Украины.
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"Системный анализ проекта постановления и сопроводительных документов позволяет сделать выводы о том, что сведения, представленные Василевской-Смаглюк (а именно – обвинение телеканалов в причастности к антигосударственной деятельности, распространению идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, в проведении специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава ВС Украины), являются клеветническими и заведомо неправдивыми", - добавили в партии.
Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала, в отношении ZIK назначена внеплановая проверка. Каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK принадлежат соратнику главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Тарасу Козаку.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийСМИтают инакомыслие
СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие
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