В Раде обвинили главу комиссии по деятельности трех телеканалов в подлоге

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в понедельник обратились в Государственное бюро расследований (ГБР) с требованием привлечь к уголовной ответственности главу временной следственной комиссии (ВСК) по деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK Ольгу Василевскую-Смаглюк за предоставление заведомо ложной информации и подлог документов.

Ранее парламент Украины создал комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и обеспечения противодействия "информационному воздействию" РФ. Главой комиссии избрали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Василевскую-Смаглюк, заместителем главы комиссии - депутата от фракции "Голос" Александру Устинову. Комиссия будет работать на протяжении шести месяцев, по итогам ее работы в Раде будет обнародован отчет.

"Представители оппозиционной политической силы указали на подлог документов, совершенный при создании ВСК. Василевская-Смаглюк сфальсифицировала проект постановления путем внесения заведомо ложных сведений ‒ самовольно указала себя председателем временной следственной комиссии и членом комиссии без соответствующего представления фракции, после чего ‒ с целью возглавить комиссию, злоупотребляя своим служебным положением ‒ совместно с депутатом Украины Устиновой внесла проект постановления в Верховную раду Украины для его рассмотрения и принятия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии в понедельник.

В нем указывается, что в действиях Василевской-Смаглюк содержатся признаки уголовных преступлений, предусмотренных частью первой статьи "Служебный подлог", частью первой статьи "Злоупотребление властью или служебным положением", частью третьей статьи "Противодействие законной хозяйственной деятельности" Уголовного кодекса Украины.

"Системный анализ проекта постановления и сопроводительных документов позволяет сделать выводы о том, что сведения, представленные Василевской-Смаглюк (а именно – обвинение телеканалов в причастности к антигосударственной деятельности, распространению идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, в проведении специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава ВС Украины), являются клеветническими и заведомо неправдивыми", - добавили в партии.