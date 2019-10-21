В студии "Квартал 95" вступились за хор имени Веревки

КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Ранее студия "Квартал 95" в своем выступлении высмеяла поджог дома Гонтаревой под Киевом. Актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню "Горел дом" ("Горила хата"), там, в частности, есть такие слова: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала". Сама Гонтарева назвала номер позором, также он вызвал волну возмущений в социальных сетях. Гендиректор, художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец заявил, что ему неудобно за совместное выступление коллектива с актерами из "Квартала 95.

"Квартал" — это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры. Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его… Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом", - говорится в сообщении "Квартала 95" в Facebook

В "Квартале" также поблагодарили министра культуры Владимира Бородянского, извинившегося перед Гонтаревой за номер коллектива, и пригласили его на следующую съемку, чтобы он "сразу после концерта сказал, за что ему стыдно, а за что нет". Также они обратились к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову, который отметил отрицательное влияние номера на инвестиционный климат на Украине. "Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас", - добавили в "Квартале".

Ранее Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.

Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. Ранее она заявила, что Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву. В сентябре Гонтарева рассказала, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве, и заявила об атаке на свою семью. Кроме того, она сообщала, что будет просить политическое убежище в Лондоне, если на Украине ее продолжат "преследовать политически и физически". Гонтарева назвала эти события "звеньями в одной цепи".