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РИА Новости

Владимирские депутаты расширяют льготы по "медицинской" ипотеке

14:35 21.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь квартиры в новостройке
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИМИР, 21 окт – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли в первом чтении поправки в закон о "медицинской" ипотеке, расширяющие соцподдержку медиков – сотрудников государственных учреждений здравоохранения области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Новая редакция расширит число потенциальных получателей льготного кредита, а сами меры соцподдержки станут более существенными. Так, доля субсидирования первоначального взноса по ипотечному кредиту увеличивается с 20% до 30% (предельная сумма возрастает с 350 тысяч рублей до 500 тысяч рублей). Ежемесячная компенсация расходов на оплату процентов по ипотеке также станет больше - она может достичь и 100% (ранее - 50%), если в денежном эквиваленте не превысит 10 тысяч рублей в месяц.
Если закон будет принят, медикам, которые берут ипотеку, не обязательно будет прописываться или регистрироваться во Владимирской области. Но отработать в государственных больницах и поликлиниках области придется не менее семи лет (сейчас - 5 лет). "При этом менять место работы можно - главное, чтобы это была государственная, а не частная клиника, и находилась она во Владимирской области", - отметили в пресс-службе.
В Заксобрании напомнили, что "медицинская" ипотека успешно работает в области с 2015 года. За это время ей воспользовались более 300 специалистов. По мнению депутатов, изменения в закон помогут частично справиться с дефицитом кадров в лечебных учреждениях области. На сегодняшний день он составляет почти тысячу врачей и 400 медицинских работников среднего звена.
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