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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Развитию Африки препятствуют конфликты в регионе, заявил глава МИД Египта

14:29 21.10.2019 (обновлено: 14:30 21.10.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой МИД ЕгиптаМинистр иностранных дел Египта Самех Шукри
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
© Фото : предоставлено пресс-службой МИД Египта
КАИР, 21 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Вооруженные конфликты, которые переживают некоторые страны Африки, препятствуют развитию, мешают привлекать инвестиции, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри. Он призвал Россию и международное сообщество активно поддерживать Африканский союз, который занимается поиском решений таких конфликтов.
Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России и Египта Владимир Путин Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз.
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
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"Ряд конфликтов в Африке задерживают развитие, прогресс, препятствуют привлечению инвестиций. Инвестиции и развитие придут только в условиях стабильности и безопасности. В этой связи следует поддерживать существующие в Африке механизмы, которые работают над решением таких кризисов, прежде всего, Африканский союз", - подчеркнул Шукри.
Он отметил особую роль в такой поддержке России, являющейся постоянным членом СБ ООН. "У России в этой связи особая роль, учитывая, что она является постоянным членом Совета Безопасности ООН", - отметил глава египетского МИД.
"Следует работать над решением причин конфликтов, искать политические решения. Необходимо также поддерживать миротворческие силы в Африке в сотрудничестве с Африканским союзом и государствами континента", - добавил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
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