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РИА Новости

Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России

14:29 21.10.2019 (обновлено: 14:43 21.10.2019)
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© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Число взрослых долларовых миллиардеров в России за год выросло с 74 до 110 человек на середину 2019 года, а количество долларовых миллионеров - со 172 тысяч до 246 тысяч человек, следует из обзора исследовательской структуры Credit Suisse Research Institute.
"Несмотря на скромный уровень благосостояния на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 110 миллиардеров", - сказано в исследовании.
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По оценкам аналитиков Credit Suisse, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране. "Это высокий показатель – выше, чем в США (76%), имеющих один из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран. Интересно отметить, что по этому показателю Россия опережает и Китай, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны", - отметили они.
Средний уровень богатства на душу взрослого человека вырос в России за год на 37% - с 19 997 долларов до 27 381 доллара в середине 2019 года.
Совокупное мировое благосостояние за год (с начала июля 2018 по конец июня 2019 года), по подсчетам Credit Suisse, выросло на 2,6% - до 360,6 триллиона долларов, а средний уровень богатства на душу взрослого человека - на 1,3%, до 70 850 долларов.
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