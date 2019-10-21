Поклонской отказали в визе для поездки в Японию

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская заявила что ей отказали в выдаче визы для ознакомительной поездки в Японию.

"В МИД Японии мне действительно отказали в визе. Вообще никак не аргументировали. Долго очень думали и потом отказали без пояснения причин", - сказал Поклонская РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что планировала поехать в Японию с ознакомительным визитом. "Мои документы из московского посольства направлялись в Токио в МИД, и там решали не предоставлять мне визу", - подчеркнула Поклонская.