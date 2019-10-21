Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T14:26Z
https://ria.ru/20191021/1560028220.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155935/86/1559358646_0:0:3222:1812_1036x0_80_0_0_87ad95aad409c9a8a1a2ad771cffdd82.jpg
РИА Новости

Поклонской отказали в визе для поездки в Японию

14:26 21.10.2019
8860
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская заявила что ей отказали в выдаче визы для ознакомительной поездки в Японию.
"В МИД Японии мне действительно отказали в визе. Вообще никак не аргументировали. Долго очень думали и потом отказали без пояснения причин", - сказал Поклонская РИА Новости.
Здание ООН в Нью-Йорке
16 октября, 10:10Сказано в эфире
"Пропустят мимо ушей". Политолог о визовой политике СШАГенсек ООН Антониу Гутерриш поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов поделился мнением о том, прислушаются ли в Вашингтоне к этим заявлениям.
Депутат подчеркнула, что планировала поехать в Японию с ознакомительным визитом. "Мои документы из московского посольства направлялись в Токио в МИД, и там решали не предоставлять мне визу", - подчеркнула Поклонская.
Она отметила, что не говорить о проблемах - это не выход. "Мы должны быть открыты и иметь возможность коммуницировать для установления истины", - подчеркнула депутат и напомнила, что "на дворе XXI век, а не ушедшие в историю времена "железного занавеса".
Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
30 сентября, 12:31Радио Sputnik
В российском МИД назвали США виновными в развязывании визовой войны
1423459618
Обсудить 14
Наталья ПоклонскаяГосдума РФМИД Японии‎ЯпонияВ мире
Популярные комментарии
В данном конкретном случае соглашусь с японцами. Изучили весь "послужной список", заявления, тезисы - и вот решили отказать. Что-то для них оказалось неприемлемым.
21 октября, 14:48
lyuda.terenteva.55
9000013
И правильно. Нечего там делать. Здесь надо отдыхать.
21 октября, 14:28
Павел Иванов
341004
Рекомендуем
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА
Новости
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала строить участок для прокачки газа по "Турецкому потоку"
Лента
новостей
Фоторобот подозреваемого в совершении серии убийств престарелых женщин
"Может объявиться где угодно": серийного душителя ищут по всей стране
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Кадры следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Одного из пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живым
Звуковой удар
Ушли на второй круг. Ученые оценили попытки создать сверхзвуковой самолет
Прорыв дамбы в Красноярском крае
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
Гинеколог прокомментировала сообщения о женщине, родившей 21 ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния