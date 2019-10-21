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РИА Новости

В погранохране Латвии заявили о нехватке работников

14:24 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРига в Латвии
Рига в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Рига в Латвии. Архивное фото
РИГА, 21 окт – РИА Новости. Государственная пограничная служба Латвии испытывает нехватку работников, больше всего пограничников не хватает в аэропорту "Рига", заявил журналистам в понедельник начальник Погранохраны Гунтис Пуятс.
Если в 2018 году пограничной охране не хватало 5-6% персонала, то в этом году нехватка работников выросла до 8%, то есть на несколько сотен человек.
"Ситуация ухудшается с каждым мгновением, и главной причиной нехватки работников являются низкие зарплаты. В настоящее время самая критическая ситуация — в аэропорту "Рига", где количество пограничников за последнее время уменьшилось на 20%", — рассказал Пуятс.
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По его словам проблему нельзя решить лишь одноразовым увеличением зарплат. "Их прирост должен быть обеспечен в долгосрочной перспективе, а именно, в нормативных актах следует предусмотреть, что они будут регулярно индексироваться", - сказал Пуятс.
Ранее с нехваткой кадров в Латвии столкнулись образовательная сфера и служба скорой медицинской помощи. Также Латвия является одним из лидеров ЕС по убыли населения. Страна, население которой не превышает 2 миллионов человек, за последние 15 лет потеряла по разным данным от 300 до 400 тысяч человек.
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