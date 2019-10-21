В погранохране Латвии заявили о нехватке работников

РИГА, 21 окт – РИА Новости. Государственная пограничная служба Латвии испытывает нехватку работников, больше всего пограничников не хватает в аэропорту "Рига", заявил журналистам в понедельник начальник Погранохраны Гунтис Пуятс.

Если в 2018 году пограничной охране не хватало 5-6% персонала, то в этом году нехватка работников выросла до 8%, то есть на несколько сотен человек.

"Ситуация ухудшается с каждым мгновением, и главной причиной нехватки работников являются низкие зарплаты. В настоящее время самая критическая ситуация — в аэропорту "Рига", где количество пограничников за последнее время уменьшилось на 20%", — рассказал Пуятс.

По его словам проблему нельзя решить лишь одноразовым увеличением зарплат. "Их прирост должен быть обеспечен в долгосрочной перспективе, а именно, в нормативных актах следует предусмотреть, что они будут регулярно индексироваться", - сказал Пуятс.