Глава МИД Египта рассказал о подготовке саммита Россия-Африка

КАИР, 21 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Предложение об организации саммита Россия-Африка прозвучало в июле 2018 года от президента России Владимира Путина, но реализация этого проекта шла через тесную координацию России с Египтом и Африканским союзом (АС), сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз. Организаторы саммита и форума готовятся встретить 60 делегаций, включающих политиков, представителей бизнеса, делегатов от различных региональных и международных организаций.

"Предложение изначально прозвучало от президента России Владимира Путина в июле 2018 года. Оно было направлено на укрепление российско-африканских отношений. Затем Египет в начале 2019 года принял председательство в Африканском союзе, и чтобы подготовить этот саммит (как по организационным вопросам, так и по его наполнению), велась тесная координация между Россией и Египтом, как председателем АС", - сказал египетский министр.

Он добавил, что организация этого масштабного события также координировалась между Россией и Афросоюзом через представителей африканских стран в Москве. По словам министра, во время подготовки обсуждались все детали предстоящего события.

"По всем каналам обсуждались вопросы наполнения саммита, определялись его задачи, решались технические моменты: каким образом он будет работать, какие заседания будут проводиться... Обсуждались и темы экономического форума, который пройдет в рамках этой встречи в верхах", - пояснил собеседник агентства.