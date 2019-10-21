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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Иран планирует начать переговоры с Россией по отправке космонавта на МКС

14:15 21.10.2019 (обновлено: 14:26 21.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-09" с участниками длительной экспедиции МКС
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-09 с участниками длительной экспедиции МКС
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ТЕГЕРАН, 21 окт - РИА Новости. Иран планирует начать переговоры с российской стороной по вопросу об отправке своего космонавта на Международную космическую станцию (МКС), сообщил глава Иранского космического агентства Мортеза Барари.

"Для отправки космонавта-исследователя необходимо начать переговоры с Россией. На МКС находятся много исследователей из различных стран. Мы также нацелены на то, чтобы в сотрудничестве с другими странами, как, например, с Россией, изучить возможность отправки космонавта на космическую станцию ", - сказал Барари в интервью агентству Mehr.

Ранее министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран.
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ)
16 октября, 11:23РИА Наука
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Хочу стать космонавтомКосмосМеждународная космическая станцияРоссияИранВ мире
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