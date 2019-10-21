Отряд кораблей Балтийского флота зашел в кипрский порт

КАЛИНИНГРАД, 21 окт - РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота совершил первый в морском походе деловой заход в кипрский порт Лимассол по пути в Индийский океан, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" покинул Военную гавань Балтийска 1 октября и взял курс в Индийский океан в рамках дальнего похода, который проходит в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России.

"Отряд кораблей Балтийского флота зашел для пополнения запасов в порт Лимассол (Республика Кипр). Этот заход является первым по счету с начала дальнего похода. За время морского перехода из Балтийского в Средиземное море моряки преодолели более 7 тысяч морских миль", - сказал Мартов.