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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава МИД Египта заявил, что саммит Россия-Африка будет успешным

14:13 21.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри. Архивное фото
КАИР, 21 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Готовность большинства лидеров стран Африки приехать в Сочи для участия в саммите Россия-Африка вселяет уверенность в успехе предстоящей встречи, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз. Организаторы саммита и форума готовятся встретить 60 делегаций, включающих политиков, представителей бизнеса, делегатов от различных региональных и международных организаций.
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
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"Все данные указывают на то, что многие государства будут представлены на уровне своих лидеров. Этот факт увеличивает шансы на успех саммита, который может стать площадкой для консультаций, обмена мнениями, выработки общей стратегии, направленной на укрепление отношений России и Африки", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что повестка саммита практически согласована. "Остаются еще некоторые детали, по которым мы проводим консультации. Работа ведется с российской стороной, которая курирует мероприятия саммита, с советом африканских послов и представителями государств, направленных в Россию. Идет обсуждение как повестки, так и итоговых документов саммита", - пояснил египетский министр.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
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