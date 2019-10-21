Глава МИД Египта заявил об интересе к технологиям из России

КАИР, 21 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Страны Африки нацелены на развитие инфраструктуры и интеграцию в мировую экономику, а поэтому для них очень важны российские высокие технологии, а также большой опыт в энергетике и инфраструктурных проектах, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз. Организаторы саммита и форума готовятся встретить 60 делегаций, включающих политиков, представителей бизнеса, делегатов от различных региональных и международных организаций.

"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси во время председательства в Африканском союзе обозначил интерес к использованию российских возможностей в экономической сфере, области современных технологий, в энергетике, в инфраструктуре. Все это, в целом, приоритетные для Африки вопросы, ведь инфраструктура и интеграция африканского континента принесут пользу ее населению", - сказал собеседник агентства.