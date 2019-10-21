Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T14:10Z
https://ria.ru/20191021/1560027467.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156002/29/1560022982_0:309:855:790_1036x0_80_0_0_7eeb6d41752cef0d0cb9dc8b65af2373.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава МИД Египта заявил об интересе к технологиям из России

14:10 21.10.2019
82
© Фото : предоставлено пресс-службой МИД ЕгиптаМинистр иностранных дел Египта Самех Шукри
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
© Фото : предоставлено пресс-службой МИД Египта
КАИР, 21 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Страны Африки нацелены на развитие инфраструктуры и интеграцию в мировую экономику, а поэтому для них очень важны российские высокие технологии, а также большой опыт в энергетике и инфраструктурных проектах, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз. Организаторы саммита и форума готовятся встретить 60 делегаций, включающих политиков, представителей бизнеса, делегатов от различных региональных и международных организаций.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси во время председательства в Африканском союзе обозначил интерес к использованию российских возможностей в экономической сфере, области современных технологий, в энергетике, в инфраструктуре. Все это, в целом, приоритетные для Африки вопросы, ведь инфраструктура и интеграция африканского континента принесут пользу ее населению", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что саммит и форум в Сочи как нельзя лучше подойдут для обсуждения взаимных интересов. "Цель (саммита - ред.) - изучить разные сферы сотрудничества, определить приоритеты для Африки, а также возможности России. Россия - государство с большим авторитетом, с очень разветвлёнными отношениями с африканскими странами", - указал египетский министр.
Города России. Сочи
Вчера, 13:07Саммит и Экономический форум Россия – Африка
На форуме Россия-Африка представят перспективные для сотрудничества отрасли
400000
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСамех ШукриАбдель Фаттах ас-СисиМИД ЕгиптаВладимир ПутинРоссияЕгипетВ мире
Рекомендуем
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА
Новости
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала строить участок для прокачки газа по "Турецкому потоку"
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Лента
новостей
Фоторобот подозреваемого в совершении серии убийств престарелых женщин
"Может объявиться где угодно": серийного душителя ищут по всей стране
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Кадры следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
Глава МИД Египта назвал Россию важнейшим партнером Африки
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Звуковой удар
Ушли на второй круг. Ученые оценили попытки создать сверхзвуковой самолет
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Глава МИД Египта назвал темы саммита в Сочи
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Одного из пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
Лента новостейМолния