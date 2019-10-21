В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.

Погибшими оказались генеральный директор компании "Племзавод Раменское", депутат Раменского района 53-летняя Татьяна Сидорова и трое ее родственников: муж, сын и сестра. Их убили в 2012 году, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Тела обнаружили в земле, на глубине четырех метров. Судя по пулевым отверстиям, по крайней мере двух из четырех погибших убили выстрелами в голову. По версии следствия, банда Шишкана устранила Сидорову за отказ передать земельные участки.

Депутат и члены ее семьи пропали из своего коттеджа в Подмосковье в феврале 2012 года. Личный водитель Сидоровой обнаружил возле ее дома следы крови и вызвал полицейских.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение человека". Как сообщало издание "Росбалт" со ссылкой на собственные источники, супруги Сидоровы были деловыми партнерами Медведева — "одного из самых влиятельных криминальных авторитетов в России".

Дело криминального авторитета Шишкана

Олега Медведева подозревают в занятии высшего положения в криминальном мире, за это ему грозит до 15 лет колонии.

По данным СК, он создал преступное сообщество не позднее 2010 года, четко распределив роли в нем. Банда занималась вымогательствами, убийствами, в том числе с применением огнестрельного оружия. Руководителями "структурных подразделений" сообщества были приближенные Шишкана — Дмитрий Гусев, Эдуард Харьков и другие.