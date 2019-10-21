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РИА Новости

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

14:07 21.10.2019 (обновлено: 17:28 21.10.2019)
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© СК РФВ Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
© СК РФ
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
Погибшими оказались генеральный директор компании "Племзавод Раменское", депутат Раменского района 53-летняя Татьяна Сидорова и трое ее родственников: муж, сын и сестра. Их убили в 2012 году, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обнаружены тела 4 жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
Вчера, 16:35РИА Новости
Появилось видео поисков тел убитого депутата и ее семьи в Подмосковье
Тела обнаружили в земле, на глубине четырех метров. Судя по пулевым отверстиям, по крайней мере двух из четырех погибших убили выстрелами в голову. По версии следствия, банда Шишкана устранила Сидорову за отказ передать земельные участки.
Депутат и члены ее семьи пропали из своего коттеджа в Подмосковье в феврале 2012 года. Личный водитель Сидоровой обнаружил возле ее дома следы крови и вызвал полицейских.
Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение человека". Как сообщало издание "Росбалт" со ссылкой на собственные источники, супруги Сидоровы были деловыми партнерами Медведева — "одного из самых влиятельных криминальных авторитетов в России".
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"Решал вопросы". Как криминальный авторитет Шишкан попал за решетку

Дело криминального авторитета Шишкана

Олега Медведева подозревают в занятии высшего положения в криминальном мире, за это ему грозит до 15 лет колонии.
По данным СК, он создал преступное сообщество не позднее 2010 года, четко распределив роли в нем. Банда занималась вымогательствами, убийствами, в том числе с применением огнестрельного оружия. Руководителями "структурных подразделений" сообщества были приближенные Шишкана — Дмитрий Гусев, Эдуард Харьков и другие.
Расследование убийства Сидоровой и ее семьи, а также других преступлений, к которым, предположительно, причастна группировка Медведева, продолжается. Под стражей остаются девять фигурантов уголовного дела, в том числе сам Шишкан.
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Светлана ПетренкоИрина ВолкСледственный комитет РФМВД РФФСБ РФМоскваМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Сроки за такие преступления, какие то детские , лет 200 надо давать , а не 15 , смешно просто
21 октября, 14:33
AAAndrey Andreich
41203235
а что у депутатов два и более тела?
21 октября, 14:42
mmilentich
13240097
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