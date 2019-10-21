Глава МИД Египта назвал темы саммита в Сочи

КАИР, 21 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Саммит и экономический форум Россия-Африка, которые пройдут 23-24 октября в Сочи, не ограничатся обсуждением экономических вопросов, а затронут все интересные сторонам темы, включая политические, социальные и другие, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз. Организаторы саммита и форума готовятся встретить 60 делегаций, включающих политиков, представителей бизнеса, делегатов от различных региональных и международных организаций.

"Экономическая составляющая, безусловно, очень важна, но саммит этим не ограничится. Речь будет вестись по ряду экономических и социальных проблем, по комплексу вопросов энергетики, сотрудничеству по современным технологиям. Будет много разнообразных тем, в том числе политического характера", - пояснил египетский министр.

Он добавил, что по итогам саммита планируется принять заявление, которое затронет вопросы, интересующие как российскую, так и африканскую сторону. "Также будет представлено общее видение урегулирования экономических и политических проблем на континенте, укрепления связей двух сторон для решения общих проблем, а также вызовов, с которыми сталкивается Африка", - указал собеседник агентства.

Российско-африканские отношения в последние годы активно развиваются, идет политический диалог по важнейшим международным и региональным проблемам, включая региональные и глобальные вопросы безопасности. Развивается межпарламентское сотрудничество. Россия оказывает африканскому континенту поддержку в планах развития, поддерживает международные проекты по борьбе с болезнями, природными катастрофами, военными конфликтами в Африке, помогает готовить африканские кадры в различных областях. Активно развивается военно-техническое сотрудничество.

Эксперты считают, что саммит и экономический форум в Сочи станут прекрасной площадкой для презентации сторонами новых взаимовыгодных предложений и углубления партнерства в различных, в том числе, новых областях.