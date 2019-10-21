Зариф заявил о готовности посетить Эр-Рияд при наличии подходящих условий

Он отметил, что Иран не прекращает контакты с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, который предпринимает посреднические усилия для поиска компромисса между Эр-Риядом и Тегераном, для прекращения войны в Йемене.

"Иран приветствует любую инициативу, направленную на снижение напряженности в регионе, и будет сотрудничать с любым планом для прекращения войны в Йемене, что необходимо йеменцам в первую очередь", - добавил глава МИД Ирана.

Война в Йемене с участием арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией продолжается с марта 2015 года. Захватившим власть на севере страны мятежникам из движения "Ансар Алла" (хуситам) противостоят силы, поддерживающие президента Абд Раббу Мансура Хади. Он сам и правительство Йемена находятся в Эр-Рияде. В конце прошлого года в Швеции сторонам конфликта удалось прийти к мирному соглашению, но оно до сих пор так и не получило воплощения на практике.