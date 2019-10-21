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РИА Новости

Зариф заявил о готовности посетить Эр-Рияд при наличии подходящих условий

13:54 21.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности отправиться в Саудовскую Аравию при наличии подходящих для переговоров условий.
"Я готов поехать в Эр-Рияд, чтобы урегулировать разногласия, если будут созданы подходящие условия", - сказал Зариф в интервью йеменскому телеканалу "Аль-Масира".
Он отметил, что Иран не прекращает контакты с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, который предпринимает посреднические усилия для поиска компромисса между Эр-Риядом и Тегераном, для прекращения войны в Йемене.
"Иран приветствует любую инициативу, направленную на снижение напряженности в регионе, и будет сотрудничать с любым планом для прекращения войны в Йемене, что необходимо йеменцам в первую очередь", - добавил глава МИД Ирана.
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Война в Йемене с участием арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией продолжается с марта 2015 года. Захватившим власть на севере страны мятежникам из движения "Ансар Алла" (хуситам) противостоят силы, поддерживающие президента Абд Раббу Мансура Хади. Он сам и правительство Йемена находятся в Эр-Рияде. В конце прошлого года в Швеции сторонам конфликта удалось прийти к мирному соглашению, но оно до сих пор так и не получило воплощения на практике.
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Военная операция в ЙеменеМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаСаудовская АравияЙеменИранВ мире
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