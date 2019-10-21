Эксперт: операция в Сирии увеличивает патриотические настроения в Турции

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Операция "Источник мира" в Сирии против курдских отрядов увеличивает патриотические настроения внутри Турции и сплачивает население вокруг правящей партии, при этом она призвана решить и ряд других задач, считает доцент Дипломатической академии МИД России, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, директор центра востоковедных исследований Владимир Аватков.

"Операция "Источник мира" отвечает внутриполитическим интересам Турции, увеличивает националистические, патриотические настроения внутри Турции и сплачивает население вокруг правящей партии", - заявил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, при проведении этой операции турецкие власти планируют решить и ряд других важных для себя задач.

"Эта операция важна и для обеспечения безопасности Турции с точки зрения границ, границ между Турцией и Сирией. С точки зрения Сирии и международного права они достаточно однозначны, а вот с точки зрения Турции - достаточно условны. Также для Турции нужно решать вопрос мигрантов, которые находятся на ее территории. Есть три решения: дать им турецкое гражданство, поспособствовать их направлению в Европу или не мешать этому, о чем (президент Турции Тайип - ред) Эрдоган уже неоднократно "нежно" угрожал Европе, и третий вариант - собрать их и направить обратно в Сирию, где создать подходящие условия для их проживания. Миграционный вопрос очень важен для Турции", - пояснил Аватков.

Кроме того, по его словам, наступательная операция Турции "вписывается в идейно-ценностный базис Анкары" - это наступательная, проактивная внешнеполитическая линия. "Эта операция также нужна для испытания новых вооружений и для испытания слаженности действий вооруженных сил Турции, ослабленных после "чисток" в армии", - добавил спикер.

Помимо этого, по его мнению, север Сирии и север Ирака - крайне выгодны с точки зрения энергоносителей, и Турция пытается заявить этой операцией, в том числе, что она претендует на дальнейшее восстановление Сирии, на участие в концессиях, и в том, что будет после происходящего.