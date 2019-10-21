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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт: операция в Сирии увеличивает патриотические настроения в Турции

13:54 21.10.2019
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© REUTERS / Stoyan NenovТанк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
© REUTERS / Stoyan Nenov
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Операция "Источник мира" в Сирии против курдских отрядов увеличивает патриотические настроения внутри Турции и сплачивает население вокруг правящей партии, при этом она призвана решить и ряд других задач, считает доцент Дипломатической академии МИД России, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, директор центра востоковедных исследований Владимир Аватков.
"Операция "Источник мира" отвечает внутриполитическим интересам Турции, увеличивает националистические, патриотические настроения внутри Турции и сплачивает население вокруг правящей партии", - заявил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МИД России не планирует проводить встречу Турции и Сирии по безопасности
По его словам, при проведении этой операции турецкие власти планируют решить и ряд других важных для себя задач.
"Эта операция важна и для обеспечения безопасности Турции с точки зрения границ, границ между Турцией и Сирией. С точки зрения Сирии и международного права они достаточно однозначны, а вот с точки зрения Турции - достаточно условны. Также для Турции нужно решать вопрос мигрантов, которые находятся на ее территории. Есть три решения: дать им турецкое гражданство, поспособствовать их направлению в Европу или не мешать этому, о чем (президент Турции Тайип - ред) Эрдоган уже неоднократно "нежно" угрожал Европе, и третий вариант - собрать их и направить обратно в Сирию, где создать подходящие условия для их проживания. Миграционный вопрос очень важен для Турции", - пояснил Аватков.
Кроме того, по его словам, наступательная операция Турции "вписывается в идейно-ценностный базис Анкары" - это наступательная, проактивная внешнеполитическая линия. "Эта операция также нужна для испытания новых вооружений и для испытания слаженности действий вооруженных сил Турции, ослабленных после "чисток" в армии", - добавил спикер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Помимо этого, по его мнению, север Сирии и север Ирака - крайне выгодны с точки зрения энергоносителей, и Турция пытается заявить этой операцией, в том числе, что она претендует на дальнейшее восстановление Сирии, на участие в концессиях, и в том, что будет после происходящего.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. 17 октября США и Турция договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
Сирия до и после начала боевых действий
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияВ мире
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