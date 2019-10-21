Опрос показал, сколько россиян положительно относятся к роботам

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Около половины россиян с оптимизмом оценивают роботизацию, искусственный интеллект и дронов-курьеров, такой вывод делается в исследовании Российской венчурной компании (РВК) и Института национальных проектов, посвященного изучению технологического оптимизма, представленном в рамках московского международного форума "Открытые инновации".

"Общий уровень технологического оптимизма в России, отражающий веру граждан в научный прогресс, оказался достаточно высоким. Так, с утверждением "При помощи научно-технических достижений можно решить любые проблемы" согласны 46% россиян", - говорится в документе. Исследование основано на данных телефонного опроса более 8 тысяч респондентов из 10 регионов России, проведенного в конце 2018 и начале 2019 года.

В ходе исследования россиянам также задавали вопросы о конкретных технологиях Национальной технологической инициативы (НТИ), которые имеют перспективы массового применения в будущем. Из таких технологий наибольшее доверие вызывает доставка товаров дронами: 54% респондентов в России заявили о своей готовности к такому сервису. Такая же доля опрошенных высказалась в пользу роботов и искусственного интеллекта.

С большей осторожностью россияне отнеслись к запуску беспилотников и роботизированной медицине. "Только 35% опрошенных в России согласны стать пассажиром беспилотного автомобиля, остальные же относятся к беспилотникам с определенной тревогой. ... 39% опрошенных россиян декларируют готовность стать пациентами роботизированной медицинской техники, 37% заявляют, что спокойно восприняли бы необходимость вживления чипа для восстановления слуха. Еще 40% респондентов будут чувствовать себя спокойно при пользовании телемедицинскими услугами, а также при постановке диагноза искусственным интеллектом вместо врача", - говорится в исследовании.

Страхи/Ошибки Страх, что нас заменят роботы

Опрос также выявил, что в вопросе внедрения инноваций россияне чаще доверяют госорганам и научным институтам и реже – частным компаниям. "Так, при массовом внедрении беспилотного общественного транспорта государственным органам власти и научно-образовательным учреждениям доверяют 38% и 37% опрошенных соответственно, частным компаниям – лишь 16%", - сообщается в документе