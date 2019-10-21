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РИА Новости

Лукашенко впервые за три года посетит ЕС, совершив визит в Австрию

13:52 21.10.2019 (обновлено: 14:05 21.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко первые за долгое время посетит ЕС, совершив 12 ноября визит в Австрию, заявил глава МИД республики Владимир Маккей.
"Этот визит запланирован на 12 ноября. Мы находимся в тесном контакте с австрийскими партнерами", - заявил Маккей на пресс-конференции после переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.
По его словам, ожидается, что Лукашенко встретится с президентом Австрии Александером ван дер Белленом.
Ранее о том, что планируется такой визит, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
В мае 2016 года белорусский лидер находился с визитом в ЕС – в Риме и Ватикане, где состоялись официальные встречи. До этого Лукашенко долгое время не посещал страны Евросоюза, что было связано с санкциями в отношении него и ряда белорусских чиновников. После визита в Италию и Ватикан главу белорусского государства не раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
20 сентября, 12:14РИА Новости
Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом
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Александр Ван дер БелленАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияАвстрияВ мире
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