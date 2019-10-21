Лукашенко впервые за три года посетит ЕС, совершив визит в Австрию

"Этот визит запланирован на 12 ноября. Мы находимся в тесном контакте с австрийскими партнерами", - заявил Маккей на пресс-конференции после переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

В мае 2016 года белорусский лидер находился с визитом в ЕС – в Риме и Ватикане, где состоялись официальные встречи. До этого Лукашенко долгое время не посещал страны Евросоюза, что было связано с санкциями в отношении него и ряда белорусских чиновников. После визита в Италию и Ватикан главу белорусского государства не раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись.