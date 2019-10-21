ЕС ждет от Великобритании пояснений о дальнейших шагах по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз ждет от Великобритании пояснений о дальнейших шагах по процессу ее отделения от ЕС, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге.
"Мы приняли к сведению голосование в парламенте (Великобритании) в субботу и запрос страны на отсрочку до 31 января 2020 года. Президент (Евросовета Дональд) Туск теперь консультируется с лидерами 27 стран ЕС. Британия должна объяснить следующие шаги", - отметила она.
"Мы будем очень внимательно следить за событиями в Лондоне на этой неделе", - добавила Андреева.
Евросоюз и Великобритания в минувший четверг после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, и от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.
Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло результатов. Теперь рассмотрение документа может состояться в понедельник. Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонён британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января. Решение о ее предоставлении должен принимать саммит лидеров остающихся в Евросоюзе стран.