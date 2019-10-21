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РИА Новости
Война в Сирии

США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии

13:47 21.10.2019
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© Cpl. Carlos LopezАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии
© Cpl. Carlos Lopez
Американские военные в Сирии. Архивное фото
КАБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что часть американских войск сохранит свое присутствие в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии, чтобы не допустить прибытия боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.
Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует оставить в восточной Сирии небольшой контингент американских военнослужащих для борьбы с ИГ*.
"Процесс вывода американских войск займет недели, а не несколько дней, часть из них (войск – ред.) останется в деревнях, прилегающих к нефтяным полям на северо-востоке Сирии с целью не допустить возможность прибытия группировки ИГ* и других (группировок - ред.) для использования этих ресурсов. Наши войска останутся поблизости от мест боевых действий в Сирии", - заявил Эспер в ходе пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле.
Министр обороны США добавил, что на настоящий момент не принято окончательное решение о выводе американских войск с территории Сирии.
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"Все пошло не по плану". Эксперт о турецкой операции в СирииПрезидент США Дональд Трамп обдумывает возможность оставить в восточной Сирии небольшой контингент американских военных, пишут СМИ. Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Глава Пентагона Марк Эспер 13 октября заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военных из Сирии.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. 17 октября США и Турция договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил.
* Террористическая организация, запрещена в России
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