США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии

КАБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что часть американских войск сохранит свое присутствие в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии, чтобы не допустить прибытия боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.

Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует оставить в восточной Сирии небольшой контингент американских военнослужащих для борьбы с ИГ*.

"Процесс вывода американских войск займет недели, а не несколько дней, часть из них (войск – ред.) останется в деревнях, прилегающих к нефтяным полям на северо-востоке Сирии с целью не допустить возможность прибытия группировки ИГ* и других (группировок - ред.) для использования этих ресурсов. Наши войска останутся поблизости от мест боевых действий в Сирии", - заявил Эспер в ходе пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле.

Министр обороны США добавил, что на настоящий момент не принято окончательное решение о выводе американских войск с территории Сирии.

Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Глава Пентагона Марк Эспер 13 октября заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военных из Сирии.

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. 17 октября США и Турция договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил.