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РИА Новости

В подвале Свердловского онкоцентра обнаружили тысячи медкарт пациентов

13:45 21.10.2019 (обновлено: 13:54 21.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПожилой мужчина держит в руках медицинскую карточку
Пожилой мужчина держит в руках медицинскую карточку
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Медицинские карты пациентов Свердловского областного онкодиспансера несколько месяцев пролежали в подвале учреждения, пишет E1.ru.
По информации портала, карты вывезли из здания архива онкоцентра и разместили в подвале главного корпуса накануне проверки противопожарной безопасности.
На опубликованных фотографиях видны хаотично разбросанные по полу коробки с документами, многие из которых сильно помяты.
Исполняющий обязанности главного врача больницы Дмитрий Емельянов подтвердил, что в коробках находились медицинские карты пациентов. По его словам, документы решили временно разместить в подвале из-за ремонта. Он подчеркнул, что все документы уже вернули обратно в архив.
Прием у врача
8 апреля, 20:30РИА Новости
В Саратове на свалке нашли выброшенные медицинские карты
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