В подвале Свердловского онкоцентра обнаружили тысячи медкарт пациентов

По информации портала, карты вывезли из здания архива онкоцентра и разместили в подвале главного корпуса накануне проверки противопожарной безопасности.

На опубликованных фотографиях видны хаотично разбросанные по полу коробки с документами, многие из которых сильно помяты.

Исполняющий обязанности главного врача больницы Дмитрий Емельянов подтвердил, что в коробках находились медицинские карты пациентов. По его словам, документы решили временно разместить в подвале из-за ремонта. Он подчеркнул, что все документы уже вернули обратно в архив.