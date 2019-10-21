КС не принял жалобу на нормы, не дающие оспорить запрет "Смерти Сталина"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Конституционный суд России отказал компании "Чентромобиле-Пионер" (управляет кинотеатром "Пионер") в принятии к рассмотрению жалобы с просьбой проверить конституционность законодательных норм выдачи прокатного удостоверения в связи с его отзывом на фильм "Смерть Сталина, следует из материалов на официальном сайте КС.

Минкультуры РФ в январе 2018 года отозвало прокатное удостоверение на сатирическую комедию британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", после чего из расписания картину убрали все кинотеатры, кроме московского "Пионера", в котором состоялось несколько сеансов. Все билеты на них были проданы. Впоследствии кинотеатр за это оштрафовали. Помимо судебных решений о назначении "Пионеру" штрафов за показ "Смерти Сталина", суды трех инстанций в июле 2018 года – январе 2019 года отказали компании "Чентромобиле-Пионер" в удовлетворении иска с требованием признать решение Минкультуры незаконным.

Согласно материалам КС, заявитель усомнился в конституционности ряда норм, которые, по его мнению, "устанавливают систему предварительной цензуры предназначенных к прокату фильмов", а также позволяют Минкультуры "отзывать прокатные удостоверения на фильмы по своему усмотрению". Также был оспорен ряд положений Арбитражного процессуального кодекса РФ, которые, по оценке "Чентромобиле-Пионера", не позволяют демонстратору фильма обжаловать отзыв прокатного удостоверения, выданного на имя другого лица.

Как отметил КС, суды отказали "Чентромобиле-Пионер" в удовлетворении иска о незаконности решения об отзыве прокатного удостоверения на основании того, что оно было принято в отношении другой компании (ООО "Вольгафильм"). Соответственно, права заявителя не затрагивались и не нарушались, и в отношении "Чентромобиле-Пионер" судами не были применены законодательные нормы, конституционность которых оспаривается.

При этом, по оценке судов, "заявитель не указал, какие именно его права были нарушены оспариваемым решением, какие его права подлежат восстановлению путем признания оспариваемого решения незаконным с учетом отзыва прокатного удостоверения у другого лица". Также не были предоставлены доказательства доводов о нарушении оспариваемым решением собственных прав и законных интересов "Пионера".

"Арбитражный суд пришел к выводам, в частности, о невозможности в соответствии с избранным заявителем способом защиты восстановления его субъективных прав, а также об абстрактном характере предмета оспаривания, поскольку отсутствует неопределенность в сфере правовых интересов заявителя, устранение которой возможно в случае удовлетворения заявленных требований. При таких обстоятельствах оспариваемые в жалобе положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя", - констатировал КС РФ.