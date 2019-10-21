Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T13:41Z
https://ria.ru/20191021/1560026011.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/131186/05/1311860535_0:0:3047:1714_1036x0_80_0_0_7caad2ffa08a4d90ca536dd7733e6653.jpg
РИА Новости
Культура

КС не принял жалобу на нормы, не дающие оспорить запрет "Смерти Сталина"

13:41 21.10.2019
247
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКонституционный суд
Конституционный суд
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Конституционный суд. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Конституционный суд России отказал компании "Чентромобиле-Пионер" (управляет кинотеатром "Пионер") в принятии к рассмотрению жалобы с просьбой проверить конституционность законодательных норм выдачи прокатного удостоверения в связи с его отзывом на фильм "Смерть Сталина, следует из материалов на официальном сайте КС.
Минкультуры РФ в январе 2018 года отозвало прокатное удостоверение на сатирическую комедию британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", после чего из расписания картину убрали все кинотеатры, кроме московского "Пионера", в котором состоялось несколько сеансов. Все билеты на них были проданы. Впоследствии кинотеатр за это оштрафовали. Помимо судебных решений о назначении "Пионеру" штрафов за показ "Смерти Сталина", суды трех инстанций в июле 2018 года – январе 2019 года отказали компании "Чентромобиле-Пионер" в удовлетворении иска с требованием признать решение Минкультуры незаконным.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
31 июля, 09:04Культура
Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
Согласно материалам КС, заявитель усомнился в конституционности ряда норм, которые, по его мнению, "устанавливают систему предварительной цензуры предназначенных к прокату фильмов", а также позволяют Минкультуры "отзывать прокатные удостоверения на фильмы по своему усмотрению". Также был оспорен ряд положений Арбитражного процессуального кодекса РФ, которые, по оценке "Чентромобиле-Пионера", не позволяют демонстратору фильма обжаловать отзыв прокатного удостоверения, выданного на имя другого лица.
Как отметил КС, суды отказали "Чентромобиле-Пионер" в удовлетворении иска о незаконности решения об отзыве прокатного удостоверения на основании того, что оно было принято в отношении другой компании (ООО "Вольгафильм"). Соответственно, права заявителя не затрагивались и не нарушались, и в отношении "Чентромобиле-Пионер" судами не были применены законодательные нормы, конституционность которых оспаривается.
Кадр из фильма Алексея Красовского Праздник
16 октября 2018, 08:00РИА Новости
Обхохочетесь: комедия про ленинградскую блокаду
При этом, по оценке судов, "заявитель не указал, какие именно его права были нарушены оспариваемым решением, какие его права подлежат восстановлению путем признания оспариваемого решения незаконным с учетом отзыва прокатного удостоверения у другого лица". Также не были предоставлены доказательства доводов о нарушении оспариваемым решением собственных прав и законных интересов "Пионера".
"Арбитражный суд пришел к выводам, в частности, о невозможности в соответствии с избранным заявителем способом защиты восстановления его субъективных прав, а также об абстрактном характере предмета оспаривания, поскольку отсутствует неопределенность в сфере правовых интересов заявителя, устранение которой возможно в случае удовлетворения заявленных требований. При таких обстоятельствах оспариваемые в жалобе положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя", - констатировал КС РФ.
"Отказать в принятии к рассмотрению жалобы ООО "Чентромобиле-Пионер", поскольку она не отвечает требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд… признается допустимой", - заключил КС.
Реклама фильма Смерть Сталина. Архивное фото
5 марта 2018, 08:49РИА Новости
В прокуратуре уточнили результаты проверки фильма "Смерть Сталина"
2300000
Обсудить 0
КультураРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский представил базу данных о "киножуликах"
РИА
Новости
Работа шахты Северная в Воркуте
В СК рассказали об итогах расследования трагедии на шахте в Коми
Патриарх Сербский Ириней
Сербская церковь предостерегла ЭПЦ от поддержки раскола на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия рассчитывает на содействие Болгарии по вопросу госсобственности
Лента
новостей
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
В Минобороны объяснили, почему одну из ракет не задействовали на учениях
Режиссер Френсис Форд Коппола во время фотоколла в отеле Рэдиссон Роял.
Фрэнсис Форд Коппола рассказал о своем "самом амбициозном" проекте
Статуя Фемиды
ЕК подала в суд на Венгрию из-за закона о финансировании НПО из-за рубежа
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в Россию
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Нарышкин сравнил отказ от послевоенного порядка в Европе с "ящиком Пандоры"
Первые полосы главных австралийских газет, отредактированные в ходе акции Ваше право знать
Австралийские газеты вышли с отредактированными передовицами
Таблетки
Ученый оценил угрозу исчезновения действующих антибиотиков
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Египет надеется на помощь России в урегулировании проблемы плотины Эфиопии
Президент РФ Владимир Путин
Путина попросили проверить обоснованность дела против главы "Т-Платформ"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния