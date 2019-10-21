КС не принял жалобу на нормы, не дающие оспорить запрет "Смерти Сталина"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Конституционный суд России отказал компании "Чентромобиле-Пионер" (управляет кинотеатром "Пионер") в принятии к рассмотрению жалобы с просьбой проверить конституционность законодательных норм выдачи прокатного удостоверения в связи с его отзывом на фильм "Смерть Сталина, следует из материалов на официальном сайте КС.
Минкультуры РФ в январе 2018 года отозвало прокатное удостоверение на сатирическую комедию британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", после чего из расписания картину убрали все кинотеатры, кроме московского "Пионера", в котором состоялось несколько сеансов. Все билеты на них были проданы. Впоследствии кинотеатр за это оштрафовали. Помимо судебных решений о назначении "Пионеру" штрафов за показ "Смерти Сталина", суды трех инстанций в июле 2018 года – январе 2019 года отказали компании "Чентромобиле-Пионер" в удовлетворении иска с требованием признать решение Минкультуры незаконным.
Согласно материалам КС, заявитель усомнился в конституционности ряда норм, которые, по его мнению, "устанавливают систему предварительной цензуры предназначенных к прокату фильмов", а также позволяют Минкультуры "отзывать прокатные удостоверения на фильмы по своему усмотрению". Также был оспорен ряд положений Арбитражного процессуального кодекса РФ, которые, по оценке "Чентромобиле-Пионера", не позволяют демонстратору фильма обжаловать отзыв прокатного удостоверения, выданного на имя другого лица.
Как отметил КС, суды отказали "Чентромобиле-Пионер" в удовлетворении иска о незаконности решения об отзыве прокатного удостоверения на основании того, что оно было принято в отношении другой компании (ООО "Вольгафильм"). Соответственно, права заявителя не затрагивались и не нарушались, и в отношении "Чентромобиле-Пионер" судами не были применены законодательные нормы, конституционность которых оспаривается.
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При этом, по оценке судов, "заявитель не указал, какие именно его права были нарушены оспариваемым решением, какие его права подлежат восстановлению путем признания оспариваемого решения незаконным с учетом отзыва прокатного удостоверения у другого лица". Также не были предоставлены доказательства доводов о нарушении оспариваемым решением собственных прав и законных интересов "Пионера".
"Арбитражный суд пришел к выводам, в частности, о невозможности в соответствии с избранным заявителем способом защиты восстановления его субъективных прав, а также об абстрактном характере предмета оспаривания, поскольку отсутствует неопределенность в сфере правовых интересов заявителя, устранение которой возможно в случае удовлетворения заявленных требований. При таких обстоятельствах оспариваемые в жалобе положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя", - констатировал КС РФ.
"Отказать в принятии к рассмотрению жалобы ООО "Чентромобиле-Пионер", поскольку она не отвечает требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд… признается допустимой", - заключил КС.