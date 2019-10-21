Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T13:37Z
https://ria.ru/20191021/1560025810.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156001/67/1560016769_0:1:872:492_1036x0_80_0_0_53742e8d8e2adbffcbac83c3a86f603d.jpg
РИА Новости
Культура

В Турине потушили пожар в здании королевских конюшен

13:37 21.10.2019
118
© Фото : Vigili del FuocoПожар в историческом здании "Cavallerizza Reale" в Турине, Испания. 21 октября 2019
Пожар в историческом здании Cavallerizza Reale в Турине, Испания. 21 октября 2019
© Фото : Vigili del Fuoco
РИМ, 21 окт – РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в здании королевских конюшен (Cavallerizza Reale) в центре итальянского Турина, сообщает пожарная служба.
Огонь вспыхнул около 7.30 и распространился на всю крышу исторического здания, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По предварительной информации, у архитектурного комплекса, расположенного неподалеку от Королевского дворца, обрушилась часть крыши.
В результате пожара никто не пострадал. Его причины пока не установлены. Историческое здание манежа несколько лет выполняет роль общественного культурного центра. Как стало известно, предыдущий пожар произошел в нем в 2016 году.
200000
Обсудить 0
КультураМанежЮНЕСКОРимТуринВ мире
Рекомендуем
Пожар в историческом здании Cavallerizza Reale в Турине, Испания. 21 октября 2019
В Турине загорелся объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
РИА
Новости
Полицейский автомобиль в Рио-де-Жанейро
В Бразилии три человека погибли из-за крушения легкомоторного самолета
Полицейские во время антиправительственных демонстраций в Гонконге. 20 октября 2019
Власти Гонконга извинились за обстрел из водомета крупнейшей мечети города
Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах
Пакистан остановил почтовое сообщение с Индией, сообщили СМИ
Лента
новостей
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Под Красноярском выявили превышение цинка и меди в воде после прорыва дамбы
Актер Жеральд Томассен в фильме Первый встречный
Во Франции пропал лауреат кинопремии "Сезар"
Жандармы Буркина-Фасо и армейские силы патрулируют улицы после нападения на кафе. 13 августа 2017
Неизвестные напали на деревню в Буркина-Фасо, сообщают местные СМИ
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В МИД Германии не исключили возможность технической отсрочки Brexit
Последствия протестов в Барселоне
В Барселоне исполняющего обязанности премьера Испании встретили митингом
Киев
Мэрия Киева опровергла информацию об аномальном загрязнении воздуха
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко впервые за три года посетит ЕС, совершив визит в Австрию
Президент РФ Д.Медведев принял премьер-министра Израиля Б.Нетаньяху
Медведев поздравил Нетаньяху с 70-летием
Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
Очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут 18 ноября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04В Катаре предложили метод борьбы с "фейками"
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
Лента новостейМолния