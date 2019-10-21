В Турине потушили пожар в здании королевских конюшен

Огонь вспыхнул около 7.30 и распространился на всю крышу исторического здания, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По предварительной информации, у архитектурного комплекса, расположенного неподалеку от Королевского дворца, обрушилась часть крыши.

В результате пожара никто не пострадал. Его причины пока не установлены. Историческое здание манежа несколько лет выполняет роль общественного культурного центра. Как стало известно, предыдущий пожар произошел в нем в 2016 году.