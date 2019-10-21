В Забайкалье будут судить участников ОПГ "Ключевские"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Восемь бывших участников крупной ОПГ "Ключевские", которые обвиняются в убийстве не менее 17 человек и бандитизме, предстанут перед судом в Забайкалье, сообщается на Восемь бывших участников крупной ОПГ "Ключевские", которые обвиняются в убийстве не менее 17 человек и бандитизме, предстанут перед судом в Забайкалье, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, банда "Ключевские" действовала на территории Забайкалья в течение 1995-2005 годов. Группировка совершала вооружённые нападения на граждан для установления криминального контроля банды, устранения её конкурентов, хищения имущества предпринимателей.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении восьми бывших участников крупной организованной преступной группы "Ключевские", которые обвиняются в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и бандитизме", - говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что бандиты убили не менее 17 человек, группировкой руководил бывший секретарь комитета комсомола одного из читинских заводов Константин Ключевский. Кроме того, в деятельности банды принимали активное участие экс-депутат Читинской городской думы 45-летний Алексей Гуськов, которому инкриминируется совершение убийств шести человек, а также экс-депутат Читинской областной думы 45-летний Дмитрий Непомнящий, ему предъявлено обвинение в убийствах пяти человек.

По данным ведомства, практически во всех случаях жертвами преступлений становились участники противоборствующих преступных группировок. В 2005 году члены ОПГ расстреляли из автоматов в центре Читы своих руководителей - Константина Ключевского и Евгения Жарова. В двух случаях жертвами оказались предприниматели, которым бандиты задолжали крупные суммы денег, еще двумя потерпевшими стали две девушки.

Сообщается, что следователи изъяли находившийся на вооружении банды арсенал оружия и боеприпасов, в том числе два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер "Наган", шесть пистолетов, около 9,5 тысячи различных патронов. Также, по данным следствия, были обнаружены 50 паспортов и 30 водительских удостоверений людей, являвшихся жертвами преступлений.