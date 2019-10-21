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РИА Новости

Пакистан остановил почтовое сообщение с Индией, сообщили СМИ

13:35 21.10.2019
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© AP Photo / Prabhjot GillПакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах
Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах
© AP Photo / Prabhjot Gill
Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пакистан в понедельник в одностороннем порядке прекратил почтовое сообщение с Индией, передает газета Hindustan Times со ссылкой на министра.
Издание отмечает, что это произошло после того, как Индия провела артиллерийский обстрел лагерей террористов в оккупированной Пакистаном части Кашмира.
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"Решение Пакистана находится в прямом противоречии международным нормам Всемирного почтового союза. Но Пакистан – это Пакистан", - заявил министр коммуникаций и информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад.
При этом он добавил, что Пакистан "без какого либо предварительного уведомления или информирования" прекратил отправление писем в Индию.
Ранее командующий сухопутными силами Индии генерал Бипин Рават заявил, что армия Индии уничтожила до 10 солдат Пакистана при обстреле боевиков в Кашмире. По словам военачальника, артобстрел был инициирован индийской стороной в ответ на "многочисленные нарушения" Исламабадом в текущем году режима прекращения огня в Кашмире и недавнюю массированную атаку по позициям индийской армии в этом же регионе.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
После недавнего решения центрального правительства Индии упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории, обстановка в этом и без того неспокойном индийском регионе еще сильнее обострилась.
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