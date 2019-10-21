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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Сербская церковь предостерегла ЭПЦ от поддержки раскола на Украине

13:34 21.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Сербский Ириней
Патриарх Сербский Ириней
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Сербский Ириней. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 окт – РИА Новости. Включение главы украинских раскольников Епифания Думенко в диптих Элладской правоcлавной церкви (ЭПЦ) станет последним шагом перед расколом православия, заявил представитель синода Сербской православной церкви епископ Ириней Бачский.
В сообщении на официальном сайте СПЦ архиерей указал, что 19 октября Константинопольский патриарх Варфоломей и архиепископ Афинский Иероним сослужили литургию в Салониках, на которой "ложный митрополит Киевский и всей Украины Епифаний Думенко поминался как один из предстоятелей православных церквей".
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"Данный шаг стал последним перед пропастью еще более глубокого и опасного раскола во вселенском православии. Как уже официально сообщил синод Московской патриархии, признание украинских раскольников как церкви со стороны Афин приведет к удалению имени архиепископа Афинского (Иеронима – ред.) из диптиха РПЦ и прекращение общения со всеми архиереима Элладской церкви, которые займут позицию архиепископа и станут сослужить с раскольниками из Украины, которые, по сути, не имеют духовного сана и не принадлежат к православной церкви", - отметил сербский епископ.
"Раскол вызвала не РПЦ, но исключительно Константинопольский патриархат, а за его углубление и продолжение ответственность понесет и Элладская православная церковь, которая сегодня единственная, которая поддалась и поступила по инструкциям Фанара, Вашингтона и Бог знает кого еще", - отметил владыка Ириней.
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Представитель синода Сербской церкви (СПЦ) призвал архиепископа Афинского "пока не поздно, остановиться и не вносить вклад в еще больший раскол в православной церкви".
"Позиция СПЦ, сформулированная на Архиерейском соборе, остается неизменной, непокаявшихся украинских раскольников мы не признаем членами церкви, а тем более нормальной автокефальной церковью", - подчеркнул представитель Сербской православной церкви.
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Ранее Синод Русской православной церкви уполномочил патриарха Кирилла не поминать предстоятеля Элладской православной церкви архиепископа Иеронима на богослужениях, если тот признает так называемую "новую церковь" Украины (ПЦУ) и ее главу Епифания Думенко и станет молиться за него на службах.
Элладская православная церковь 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦБелград (округ)Русская православная церковьВашингтон (штат)Вашингтон (город)В мире
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