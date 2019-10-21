Сербская церковь предостерегла ЭПЦ от поддержки раскола на Украине

БЕЛГРАД, 21 окт – РИА Новости. Включение главы украинских раскольников Епифания Думенко в диптих Элладской правоcлавной церкви (ЭПЦ) станет последним шагом перед расколом православия, заявил представитель синода Сербской православной церкви епископ Ириней Бачский.

В сообщении на официальном сайте СПЦ архиерей указал, что 19 октября Константинопольский патриарх Варфоломей и архиепископ Афинский Иероним сослужили литургию в Салониках, на которой "ложный митрополит Киевский и всей Украины Епифаний Думенко поминался как один из предстоятелей православных церквей".

"Данный шаг стал последним перед пропастью еще более глубокого и опасного раскола во вселенском православии. Как уже официально сообщил синод Московской патриархии, признание украинских раскольников как церкви со стороны Афин приведет к удалению имени архиепископа Афинского (Иеронима – ред.) из диптиха РПЦ и прекращение общения со всеми архиереима Элладской церкви, которые займут позицию архиепископа и станут сослужить с раскольниками из Украины, которые, по сути, не имеют духовного сана и не принадлежат к православной церкви", - отметил сербский епископ.

"Раскол вызвала не РПЦ, но исключительно Константинопольский патриархат, а за его углубление и продолжение ответственность понесет и Элладская православная церковь, которая сегодня единственная, которая поддалась и поступила по инструкциям Фанара, Вашингтона и Бог знает кого еще", - отметил владыка Ириней.

Представитель синода Сербской церкви (СПЦ) призвал архиепископа Афинского "пока не поздно, остановиться и не вносить вклад в еще больший раскол в православной церкви".

"Позиция СПЦ, сформулированная на Архиерейском соборе, остается неизменной, непокаявшихся украинских раскольников мы не признаем членами церкви, а тем более нормальной автокефальной церковью", - подчеркнул представитель Сербской православной церкви.

Ранее Синод Русской православной церкви уполномочил патриарха Кирилла не поминать предстоятеля Элладской православной церкви архиепископа Иеронима на богослужениях, если тот признает так называемую "новую церковь" Украины (ПЦУ) и ее главу Епифания Думенко и станет молиться за него на службах.